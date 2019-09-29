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أخبار العالم

بسبب أوكرانيا.. استدعاء 5 مسئولين بالخارجية الأمريكية لجلسة استماع بمجلس النواب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:09 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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شريف سيد
كشف الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي عن قائمة من 5 مسئولين بالخارجية الأمريكية كانوا يعتزمون عزلهم من منصبهم بسبب قضية ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره الأوكراني.

ووفقا لموقع ذا هيل الأمريكي أرسل أعضاء الحزب الديمقراطي قائمة بمسئولين حاليين وسابقين في وزارة الخارجية إلى الوزير مايك بومبيو، الجمعة الماضية، من أجل حضور جلسة استماع داخل لجان مجلس النواب الأمريكي في أكتوبر المقبل.

كما أرسل أعضاء مجلس النواب خطاب منفصل إلى وزير الخارجية من أجل الحضور أيضا إلى المجلس من أجل استماع أقواله حول الواقعة.

وشملت قائمة المسئولين في الخارجية الأمريكية كلا من ماري يوفانوفيتش، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى أوكرانيا، وكورت فولكير، سفير البلاده لدى الناتو السابق والذي عينه ترامب كممثل خاص له في المفاوضات مع أوكرانيا، ونائب مساعد وزير الخارجية جورج كنت، ومستشار وزارة الخارجية ت. أولريش بريشبول، وجوردون سوندلاند، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.

تم ذكر أربعة من المسؤولين الخمسة في شكوى المبلغ عنها والتي اتهم فيها ترامب بالضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لتحقيق مكاسب شخصية.
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