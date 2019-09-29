بعد انضمامه للزمالك .. مصطفى يونس يكشف سبب رفضه العمل بقناة الأهلي .. فيديو

كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق سبب رفضه العمل بقناة ناديه بعدما أعلن انضمامه لقناة نادي الزمالك التي تنطلق خلال أيام قليلة.



وقال نجم الأهلي السابق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي عرض عليا ومصطفى عبده عمل برنامج في قناة النادي، لكن الأمر كان صعبا، حيث لا يمكن أن تعرض الإدارة على مصطفى عبده 15 ألف جنيه في الشهر، وهناك أشخاص تأخذ 85 و 100 ألف.



وأكد مصطفى يونس، أنه لن يسمح بالهجوم على القلعة الحمراء خلال برنامجه في قناة نادي الزمالك ، وانتقاده سيكون بمهنية لأنه ابن النادي.



واختتم تصريحاته بأن برنامجه سيكون رياضيًا يتناول أبرز القضايا على الساحة"، مشيرًا إلى أن الفارق بين الأهلي والزمالك من خلال التنافس داخل الملعب فقط.