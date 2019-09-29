لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، صورة لأسرة الفنان محمد هنيدى أثناء تواجدهم بصحبته خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى والذى تم تكريمه من خلاله .



تعد تلك المرة الأولى التى يظهر هنيدى برفقة زوجته وأبنائه ، مما جعل الصورة تنشر بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الإجتماعى.



مهرجان الجونة السينمائي، واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.