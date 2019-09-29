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رياضة

الكونفدرالية .. موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد 29-9-2019

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:37 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الجزائري  فريق شباب رياضي بلوزداد في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" على ملعب الكوزينة بالجزائر.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم مباراة الذهاب ، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ، 1-1 ، ما يجعل بيراميدز يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل ، وفي حالة تحقيق نفس نتيجة الذهاب 1-1 ، يحتكم الفريقين الى ضربات الترجيح لحسم المتأهل.

وتنطلق مباراة بيراميدز والفريق الجزائري ، الساعة السادسة مساء اليوم الأحد 29-9-2019.

وضمت قائمة بيراميدز استعدادا للمباراة ، أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله بكري وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس وأحمد توفيق وإسلام عيسى وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد على وطه طارق.
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