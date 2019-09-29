مفاجأة للسيدات.. الرقص يحميك من الاكتئاب وله فوائد أخرى

أكدت العديد من الدارسات والأبحاث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الإكتئاب، ويرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها التغيرات الهرمونية.. موقع "the health site"، فجر مفاجأة بأن الرقص يقى من الإصابة بالإكتئاب وله فوائد أخرى ،تتمثل فيما يلي :



-التخلص من الوزن الزائد

حركات الرقص تزيد من عملية الأيض مما يسمح للجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية.



- يخفف مستويات التوتر

الرقص طريقة رائعة للتخلص من الضغوط اليومية والتوتر والعصبية الزائدة.



-يحمى من الإصابة بهشاشة العظام

تصبح عظامنا هشة مع مرور الوقت، مما يجعلنا عرضة للأضرار والكسور، ولكن الرقص يقوم بتقوية عظام الجسم بالكامل، وبالأخص عظام اليد والساق.



-يقوى العضلات

تعطي الانحناءات والحركات التي تقوم بها أثناء الرقص مرونة لعضلاتك، مما يسهل عليك التنقل في حياتك اليومية.



- يحمى القلب من الإصابة بالأمراض

وجدت دراسة مقرها المملكة المتحدة امتدت حتى 10 سنوات أن الرقص يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى دراسة إيطالية أكدت أن القلب يعمل بشكل أفضل عند المواظبة على الرقص وأنه أفضل من المشى.



-يحسن القدرة على التنفس

الرقص يتطلب منك أن تتنفس بكميات كبيرة من الهواء النقي مع ارتفاع معدل ضربات القلب، مما يضفي قوة لعضلة الحجاب الحاجز الموجودة بين البطن والصدر.



-يخلصك من الشعور بالاكتئاب

هناك العديد من الأبحاث التي ربطت الرقص بانخفاض مستويات الاكتئاب، حيث يعمل الرقص على تحسين حالتك المزاجية عن طريق إفراز مادة عن الإندورفين، المعروف باسم الهرمونات السعيدة.



-يعزز الدورة الدموية

أثناء الرقص يستمر معدل ضربات القلب في الارتفاع، مما يزيد من تدفق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، وتؤدي الدورة الدموية إلى زيادة مستويات الطاقة لديك، وتضيف توهجًا لبشرتك، وتعزز وظائف العديد من أعضاء الجسم وتعزز صحتك العامة.



-تحسين الذاكرة

كشف باحثون في دراسة نُشرت في مجلة نيوإنجلند الطبية عن أن الرقص لديه القدرة على تحسين ذاكرتك وتقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 76 في المائة.