Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رد محمد رمضان على الجماعة الإرهابية بعد تأييده للرئيس

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:37 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
محمد بدران
رد الفنان محمد رمضان على الحملة الممنهجة التى يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل الجماعة الإرهابية بعد دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصة، مؤكدا رفضه لنشر الفوضى، وعبر عن ذلك بأغنية " جيشنا صعب".

ونشر على صفحته بموقع "تويتر"‏ صورة مكتوب عليها "كله يدخل يعمل اغضبنى على بوست محمد رمضان ده، رياكت اغضبنى متصدر واعملوا ريبورت بعد الرياكت خلونا نقفل صفحته" وعلق محمد رمضان قائلًا "😂🌶 أغضبني ؟! يارب دايمًا ‎#ثقة_في_الله_نجاح".

وتخطى فيديو كليب: "هما عايزينها فوضى" لـ محمد رمضان، من إنتاج سينرجى، حاجز 2 مليون مشاهدة فى يومين بعد عرضه أول أمس الأربعاء في قناته على "يوتيوب".

وتدور أحداث كليب "هما عايزينها فوضى" حول الأوضاع فى مصر حاليًا، التى يعلن من خلاله محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.
شاهد.. رد محمد رمضان على الجماعة الإرهابية بعد تأييده للرئيس
شاهد.. رد محمد رمضان على الجماعة الإرهابية بعد تأييده للرئيس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغانيه الوطنية هي فوضى.. فيديو

بقصف جبهة جديد للمخربين.. محمد رمضان يعلن عن هما عايزنها فوضى

محمد رمضان يطرح كليب هي فوضى خلال ساعات

محمد رمضان يرد على المقاول الهارب محمد على بأغنية هما عايزينها فوضى .. شاهد

#هما_عايزنها_فوضى يشعل تويتر.. ومغردون: مصر فوق الجميع

في حب مصر.. محمد رمضان يدعو الشعب إلى النزول لـ شارع النصر

ترشيحاتنا

خلعت أظافرها وحرقت أعضاءها التناسلية.. أماني شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها تلحق بها.. فيديو وصور

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يتصدر بعد الفوز على سموحة

خائن ومحرض .. رئيس الزمالك: لسنا طرفا في الأزمة مع جينيراسيون فوت

بـ فستان قصير.. هيفاء وهبي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

مرتضى منصور يكشف السبب في أزمة مباراة بطل السنغال

المواطن أجرم.. أحمد موسى ينفعل على المتحدث باسم وزارة الري بسبب لفظ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد