شاهد.. رد محمد رمضان على الجماعة الإرهابية بعد تأييده للرئيس

رد الفنان محمد رمضان على الحملة الممنهجة التى يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل الجماعة الإرهابية بعد دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصة، مؤكدا رفضه لنشر الفوضى، وعبر عن ذلك بأغنية " جيشنا صعب".



ونشر على صفحته بموقع "تويتر"‏ صورة مكتوب عليها "كله يدخل يعمل اغضبنى على بوست محمد رمضان ده، رياكت اغضبنى متصدر واعملوا ريبورت بعد الرياكت خلونا نقفل صفحته" وعلق محمد رمضان قائلًا "😂🌶 أغضبني ؟! يارب دايمًا ‎#ثقة_في_الله_نجاح".



وتخطى فيديو كليب: "هما عايزينها فوضى" لـ محمد رمضان، من إنتاج سينرجى، حاجز 2 مليون مشاهدة فى يومين بعد عرضه أول أمس الأربعاء في قناته على "يوتيوب".



وتدور أحداث كليب "هما عايزينها فوضى" حول الأوضاع فى مصر حاليًا، التى يعلن من خلاله محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.