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فن

منتج نصيبي وقسمتك: نوعية هذا العمل أغلى وأصعب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
قال المنتج أحمد عبدالعاطي إنه سعيد بردود الأفعال حول مسلسله نصيبى وقسمتك 3، خاصة أنه تصدر مؤشر البحث جوجل منذ بداية عرض الجزء الجديد. 

وتابع "عبدالعاطى"، لـ "صدى البلد"، أن فريق العمل كان حريصاً هذا الموسم على تقديم أفكار مختلفة جديدة، بسبب المسئولية التى وضعها الجمهور على عاتقهم.

وأضاف أن فريق العمل، حرص على أن يكون الجزء الجديد به قدر من التغير والتنوع فى طبيعة الحلقات.

وأكد "عبدالعاطى" أن فكرة تقديم قصص درامية فى خمس حلقات جديدة على عالمنا العربى وقد أثبت نجاحها، متمنيًا تقديم أعمال درامية أخرى على نفس المنهج، وبعيد عن الإطالة، رغم أن هذا النوع من الأعمال هو الأصعب والأغلى للمنتج.
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