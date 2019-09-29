أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
أحمد السقا عن قضية الطفلة جنة: الإعدام راحة للمجرمين
شارك الفنان أحمد السقا عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات العالمى " تويتر " برأيه فى قضية الطفلة جنة.
قال السقا: "الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة.. تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحة للمجرمين.. دول اللي المفروض يتعدموا كل يوم".
وصفته بالثقيل.. راغب علامة يتسبب فى بكاء أحلام ويرد لها الصفعة
شهدت الحلقة الثانية من الموسم الخامس من برنامج ذا فويس ، العديد من الأحداث ، خاصة المناوشات بين كل من أحلام وراغب علامة مدربى الموسم الحالى.
وحرص راغب علامة على رد الصفعة لأحلام التى قامت بعمل بلوك له الحلقة الماضية، وهى الخاصية المستحدثة فى البرنامج ، والتى تحق للمدرب ان يقوم بعمل بلوك للمدرب الاخر لمرة واحدة ليمنعه من ضم المشترك الى فريقه ، وهو ما فعله راغب هذه الحلقة ولم تستطع أحلام أن تضم إلى المشاركات من دولة تونس إلى فريقها.
لأول مرة .. محمد هنيدى برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، صورة لأسرة الفنان محمد هنيدى اثناء تواجدهم بصحبته خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى والذى تم تكريمه من خلاله .
تعد تلك المرة الأولى التى يظهر هنيدى برفقة زوجته وأبنائه ، مما جعل الصورة تنشر بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الإجتماعى.
تامر أمين يعتذر لـ شيرين عبد الوهاب .. تعرف على السبب
اعتذر الإعلامى تامر أمين للمطربة شيرين عبد الوهاب من خلاله برنامج اخر النهار ، على الرغم من مهاجمته الشديدة لها قبل ذلك فى برنامجه.
عرض تامر أمين مقطع فيديو لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب فى إحدى الحفلات فى السعودية، وهما يتحدثان عن مصر ، مؤكدًا ان صدق إحساس شيرين وبكائها دليل على حبها الشديد لمصر.
أحمد السقا عن قضية الطفلة جنة: الإعدام راحة للمجرمين
شارك الفنان أحمد السقا عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات العالمى " تويتر " برأيه فى قضية الطفلة جنة.
قال السقا: "الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة.. تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحة للمجرمين.. دول اللي المفروض يتعدموا كل يوم".
وصفته بالثقيل.. راغب علامة يتسبب فى بكاء أحلام ويرد لها الصفعة
شهدت الحلقة الثانية من الموسم الخامس من برنامج ذا فويس ، العديد من الأحداث ، خاصة المناوشات بين كل من أحلام وراغب علامة مدربى الموسم الحالى.
وحرص راغب علامة على رد الصفعة لأحلام التى قامت بعمل بلوك له الحلقة الماضية، وهى الخاصية المستحدثة فى البرنامج ، والتى تحق للمدرب ان يقوم بعمل بلوك للمدرب الاخر لمرة واحدة ليمنعه من ضم المشترك الى فريقه ، وهو ما فعله راغب هذه الحلقة ولم تستطع أحلام أن تضم إلى المشاركات من دولة تونس إلى فريقها.
لأول مرة .. محمد هنيدى برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، صورة لأسرة الفنان محمد هنيدى اثناء تواجدهم بصحبته خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى والذى تم تكريمه من خلاله .
تعد تلك المرة الأولى التى يظهر هنيدى برفقة زوجته وأبنائه ، مما جعل الصورة تنشر بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الإجتماعى.
تامر أمين يعتذر لـ شيرين عبد الوهاب .. تعرف على السبب
اعتذر الإعلامى تامر أمين للمطربة شيرين عبد الوهاب من خلاله برنامج اخر النهار ، على الرغم من مهاجمته الشديدة لها قبل ذلك فى برنامجه.
عرض تامر أمين مقطع فيديو لـ شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب فى إحدى الحفلات فى السعودية، وهما يتحدثان عن مصر ، مؤكدًا ان صدق إحساس شيرين وبكائها دليل على حبها الشديد لمصر.