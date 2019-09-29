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أخبار العالم

مظاهرة حاشدة في العاصمة السويسرية لهذا السبب

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:25 ص
مظاهرة حاشدة في سويسرا
مظاهرة حاشدة في سويسرا بسبب المناخ
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قسم الخارجي
تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة السويسرية بيرن، للمطالبة بالتصدي للتغيير المناخي، قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية بالبلاد.

وقدر المنظمون عدد المشاركين في هذه التظاهرة بمئة ألف شخص، عقب تظاهرات أقل حشدا في المدن السويسرية نظمت ضمن "إضراب عالمي من أجل المناخ" شهدته مدن أوروبية عدة.

وحشدت لمسيرة السبت 80 منظّمة تطلق على نفسها تسمية "تحالف المناخ".

ولم تكشف شرطة بيرن أي تعليق حول التقديرات التي أعطاها المنظّمون بالنسبة لعدد المشاركين في المسيرة، لكن المتحدث باسم الشرطة دومينيك ياجي قال: "كانت واحدة من أكبر التظاهرات التي نظّمت في السنوات الأخيرة" في بيرن.
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