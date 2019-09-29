Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. الإعلامية فجر السعيد من المستشفى: زيارة هذا الشخص رفعت معنوياتي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:07 ص
الإعلامية فجر السعيد
الإعلامية فجر السعيد
Advertisements
أمل مجدى
نشرت الإعلامية فجر السعيد عبر حسابها الشخصى صورة لها مع الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقًا من داخل المستشفى الذى تخضع فيه للعلاج.

وعلقت فجر السعيد على الصورة: "سعادتي لاتوصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم ".

وتابعت فجر السعيد قائلة: "زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤيته".

كانت فجر السعيد، دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فجر السعيد تطمئن جمهورها: حالتى مستقرة

تسمم في الدم.. أحلام تكشف سبب الحالة الحرجة للإعلامية فجر السعيد

بعد نقلها إلى المستشفى.. وفاء عامر توجه رسالة لـ فجر السعيد

بعد إصابتها بتسمم حاد.. كيف تدهورت الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد

دعوات أحلام علامات استفهام.. هل تدهورت حالة فجر السعيد الصحية؟

أنغام توجه رسالة لـ فجر السعيد

ترشيحاتنا

في 14 يوما .. كيف انتقلت هنا الزاهد من الكوشة لـ غرفة العمليات .. صور

كوب على الريق من هذا المشروب يحارب حصى الكلى وضغط الدم

الكونفدرالية .. موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الأحد 29-9-2019

أحلام الشامسي: اللواء الفغم كان الابن البار لملوكه ووطنه

مصطفى يونس: مرتضى منصور أنضف من ناس كتير

رد فعل قوي من الحكومة الهندية بعد تظاهرات ضد حظر السجائر الإلكترونية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت