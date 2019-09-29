شاهد.. الإعلامية فجر السعيد من المستشفى: زيارة هذا الشخص رفعت معنوياتي

نشرت الإعلامية فجر السعيد عبر حسابها الشخصى صورة لها مع الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقًا من داخل المستشفى الذى تخضع فيه للعلاج.



وعلقت فجر السعيد على الصورة: "سعادتي لاتوصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم ".



وتابعت فجر السعيد قائلة: "زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤيته".



كانت فجر السعيد، دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس .

