راشد الماجد ينعى اللواء الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي

نعى الفنان راشد الماجد عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، بعد وفاته مساء امس أفادت وسائل إعلام سعودية.



وكتب راشد الماجد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر: "‏أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمين والشعب السعودي كافة في وفاة أبن الوطن البار ‎#عبدالعزيز_الفغم رحمه الله وإلى أسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجّل أن يرحمه برحمته ويُسكنه فسيح جناته، وإنا لله و إنا إليه راجعون".



كان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.



وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.