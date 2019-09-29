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فن

أحلام الشامسي: اللواء الفغم كان الابن البار لملوكه ووطنه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:39 ص
الحارس الشخصي للملك
الحارس الشخصي للملك سلمان
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محمد بدران
نعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم، وذلك بعد رحيله امس حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وكتبت أحلام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"‏‏أتقدم لمقام ‎#خادم_الحرمين_الشريفين و‎#ولي_العهد بأحر التعازي بوفاة ‎#عبدالعزيز_الفغم وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار ل ملوكه ووطنه رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين إنّا لله وإنّا إليه راجعون‎#وفاة_عبدالعزيز_الفغم".

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

أحلام الشامسي: اللواء الفغم كان الابن البار لملوكه ووطنه
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