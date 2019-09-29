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أخبار العالم

رئيس وزراء أوكرانيا السابق يطالب بالتحقيق مع نجل بايدن

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:15 ص
مرشح الرئاسة الأمريكية
مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن
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رويترز
قال ميكولا أزاروف رئيس الوزراء الأوكراني السابق إنه على أوكرانيا التحقيق في أنشطة نجل المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن لتحديد ما إذا كان دوره في شركة غاز أوكرانية يتماشى مع قوانين البلاد أم لا.

وأصبح دور هنتر بايدن في شركة بورسيما القابضة المحدودة، محور اهتمام بعد أن أصدر البيت الأبيض مذكرة تُظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية في يوليو الماضي أن يطلب من الادعاء التحقيق في أمر أنشطة بايدن وهو ما وافق عليه زيلينسكي.

وقال أزاروف لرويترز: "إنها حقيقة (فترة إدارته وراتبه) وليست خيالا. لابد من التحقيق في ذلك حتى يتسنى وضع النقاط على الحروف".

ورفض متحدث باسم حملة جو بايدن التعليق على دعوة أزاروف للتحقيق، ولم يقدم أي من منتقدي هنتر بايدن أي دليل على أنه انتهك القانون الأوكراني.

وقال المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد يوم الجمعة إنه يحقق في نشاط في بورسيما بين 2010 و2012، لكنه لم يحقق في أمر أي تغييرات في مجلس إدارتها في عام 2014، عندما انضم إليها هانتر بايدن.

وسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لتدشين تحقيق ضمن إجراءات مساءلة ترامب، وهو جمهوري، تمهيدا لعزله بعد أن اشتكى مُبلغ من دعوته إلى زيلينسكي.

ويبحث مشرعون ما إذا كانت تصرفات ترامب شكلت تهديدا على الأمن القومي ونزاهة الانتخابات الأمريكية، وقالوا إنه سعى فيما يبدو للحصول على تأييد سياسي من زعيم أجنبي لإعادة انتخابه.
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