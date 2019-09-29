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رياضة

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:27 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
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ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن السيناريو الذي سيحدث اليوم الاحد في حالة عدم حضور بطل السنغال ، جينيراسيون فوت ، إلى ملعب برج العرب لخوض مباراة الإياب لدور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية ، إن النادي ليس طرفا في الأزمة، حيث إن الجهات الأمنية أرسلت خطابا بضرورة تغيير ملعب بتروسبورت لدواع أمنية، والجبلاية بدورها خاطبت الاتحاد الأفريقي "كاف" كما تم إخطارنا.

وأضاف أن الفريق جاهز لمباراة اليوم ، وسيتحرك في موعده إلى ملعب برج العرب ، بحضور الحكام ومراقب المباراة ، وفي حالة عدم نزول المنافس إلى أرض الملعب لمدة 20 دقيقة يعتبر الزمالك فائزا 2-0 وفقا للائحة.

وكان من المقرر أن يخوض الزمالك مباراته مع الفريق السنغالي ، اليوم الأحد ،على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، بعد تغير الملعب لدواع أمنية ، إلا ان الفريق السنغالي رفض السفر بحجة عدم اخطاره قبل اللقاء بـ10 ايام وفقا للوائح.
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