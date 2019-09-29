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أخبار العالم

ضاحي خلفان: الشعب المصري واع لمؤامرات الأعداء

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:44 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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قسم الخارجي
أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي أن الشعب المصري واع لكل المؤامرات التي يدبرها الأعداء.

وكتب خلفان في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تحتفل مصر بمشروع المدينة الادارية.. كل ما تحاول تعمله العصابات الآن ألا يحتفل السيسي مع شعبه بهذا الانجاز".

وأضاف: "الحقيقة التي لا غبار عليها ان الشعب المصري واع لكل المؤامرات التي يدبرها الأعداء".

وتابع خلفان: "يقال ان المقاول محمد علي اخذ تسهيلات بنكية.. فشل في تنفيذ المشاريع ويحاول الآن يقوم بحركات قرعا".

وقال: "التسهيلات البنكية التي لطشها محمد علي مش عارف يرجعها على البنوك..فعمل ثورة محمد علي المقاول".

وأكد في تغريداته أن "اختراق الشعب المصري بشوية اخونجية وعملاء دول أجنبية لن يحدث شرخا في تلاحم الشعب المصري".

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