خارق.. رجل تلتصق الزجاجات والعلب في رأسه بسبب مرض غامض

ولد رجل أمريكي يعرف باسم "رأس الكانز" بمرض غامض يجعل الزجاجات تلتصق برأسه، وأطلق عليه الناس "اكس مان" لتشابه تلك الميزة مع أحد أبطال الفيلم الأمريكي الشهير "X-Men".



يعتبر هذا المرض حالة جلدية غامضة جدًا ونادرة، ورجح المختصون بأن تلك الميزة التي يمتلكها «كيتون» ناتجة عن ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة الجسم عن 100 فهرنهايت، مما يجعل مسام جلده تتصرف مثل أكواب الشفط.



خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا في شيكاغو، صب كييتون الماء في كوب من زجاجة تم شفطها في رأسه، وأكسبته تلك المهارة رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس العالمية.



وقال كيتون البالغ من العمر 47 عامًا لـ "ديلي ميل أونلاين" في مقابلة سابقة: "لقد أوضح لي طبيبي أن مسامات بشرتي تتصرف ككؤوس شفط، لذا فإن الأشياء تلتصق بي"، وأضاف كيتون: "حرارة جسدي أكثر سخونة من المعتاد، مما يجعل الشفط أقوى".



أكد الأطباء أنه الشخص الوحيد في الولايات المتحدة الذي يتمتع بهذا المرض وهذه القدرة، فمع تقدمه بالعمر تتقدم المهارة، حيث أدرك منذ صغره بأن هناك شيء مختلف فيه في سن السابعة عندما بدأت ألعابه تلتصق بجلده، يقول كنت دائمًا خائف من أن يناديني الناس بـ"غريب الأطوار".