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فن

شاهد .. صورة نادرة لـ أحمد فلوكس برفقة رجاء الجداوي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:52 ص
احمد فلوكس ورجاء
احمد فلوكس ورجاء الجداوى
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محمد بدران
نشر أحمد فلوكس صورة نادرة له من مرحلة الطفولة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر احمد فلوكس في الصورة بصحبة الفنانة رجاء الجداوى، ولاقت إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم الممر، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيلم "الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.
شاهد .. صورة نادرة لـ أحمد فلوكس برفقة رجاء الجداوي
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