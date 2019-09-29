ترامب: بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا من تعرض بلاده للخطر، وذلك على خلفية التحقيق حول سوء استخدامه للسلطة.



وقال ترامب في شريط فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الديمقراطيون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حريتكم".



وأضاف: "لن ندع ذلك يحدث أبدًا، لأن (مصير) بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون إيقافي لأنّني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبدًا".



كما نشر ترامب تغريدات على تويتر وصف فيها تحقيقات مجلس النواب حول عزله من منصبه بأنه "حملة مطاردة"، ورأى ترامب أن السيناتور الديمقراطي آدم شيف هو السبب في الحملة ضده، قائلا إن عليه الاستقالة من منصبه.



كان الرئيس الأمريكي نشر الاسكريبت الخاص بالمكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني، والتي اتهم بممارسة الضغط عليه خلال الاتصال من أجل التحقيق مع نجل مرشح الانتخابات الرئاسية جو بايدن.