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أخبار العالم

سكاي نيوز: الفبركة أداة إعلام الإخوان الفاشلة ضد مصر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:37 ص
الفبركة.. أداة إعلام
الفبركة.. أداة إعلام الإخوان الفاشلة ضد مصر
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قسم الخارجي
ذكرت سكاي نيوز عربي أن الأيام الماضية شهدت حملة إعلامية من قنوات تابعة لتنظيم الإخوان أو محسوبة عليهم خارج مصر، للترويج لدعوات من أجل التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعد "فبركة" قصد منها التحريض بشتى صوره.

وقالت سكاي نيوز عربية إن دعوات الحشد التي قامت بها فضائيات تبث خارج مصر، وتابعة للإخوان، من أجل الخروج إلى تظاهرات في الشارع، فشلت فشل ذريع.

ونقلت تصريحات عن صحفيين مصريين قولهم إن: "كل ما تدعيه القنوات العميلة في تركيا غير حقيقي، وكان هناك تزييف كبير للأخبار".

وأضافوا أن "حملة التضليل انهزمت أمام وعي الناس الذيين يعرفون رغم المصاعب الاقتصادية أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل البناء".

وأشاروا إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، "كان بمثابة رسالة طمأنة للشعب بأن الوضع غير مقلق، بينما ألمح إلى أنه قد يدعو إلى تفويض شعبي جديد عبر نزول ملايين المصريين إلى الشارع، في مراهنة منه على مدى الشعبية التي يتمتع بها والوعي الذي يتحلى به المصريون في مواجهة حملات التزييف الخارجية".

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