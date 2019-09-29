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أخبار العالم

المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد ينشر صورة لتأييد الرئيس السيسي من بانكوك

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:13 ص
المدون الإماراتي
المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد
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محمد بدران
نشر المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، صوره للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب ابراهيم بهزاد على الصورة قائلًا‏ صورة من مطعم ومقهى ناصر المصري في ‎#بانكوك ‎#تحيا_مصر 🇪🇬".

وانتشرت فى الآونة الأخيرة دعوة تحريض للتآمر على مصر من المقاول الهارب محمد على ولكن الشعب المصرى تصدى لكل دعوات التخريب.
المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد ينشر صورة لتأييد الرئيس السيسي من بانكوك
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