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رياضة

الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لمباراة المصري وماليندي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:13 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مع نظيره ماليندي بطل زنجبار في إياب دور الـ32 بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" ، على ملعب برج العرب.

اللقاء ليس صعبا على الفريق البورسعيدي بعدما حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف ، وهو ما جعل مواجهة العودة سهلة فنيا ونفسيا على اللاعبين.

مباراة المصري وماليندي تقام على ملعب برج العرب في الثالثة عصر اليوم الأحد ، 29-9-2019، وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويدير مباراة المصري وماليندي ، تحكيميا ، طاقم تحكيم سوداني بقيادة صبري محمد فضل وعبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز علي ومعتز عبد الباسط.

واختار إيهاب جلال المدير الفني للمصري قائمة تضم .. حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.
خط الدفاع : كريم العراقي ، عمر كمال ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، محمود حمد.
خط الوسط : عمرو موسى ، أحمد ياسر ، فريد شوقي ، عبد الناصر دي ماريا ، حسن علي ، حسين رجب ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، إسلام عطية ، حجاج عويس.
خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.
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