Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منتخب الشباب يلتقي سلطنة عمان وديا استعدادا للتصفيات الإفريقية .. اليوم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:38 ص
ربيع يس المدير الفني
ربيع يس المدير الفني لمنتخب الشباب
Advertisements
ريهام بكير
يلتقي المنتخب الوطني للشباب نظيره سلطة عمان في الرابعة عصر اليوم الأحد ، فى إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021.

وكان منتخب الشباب قد دخل معسكر مغلق من يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري ، ومستمر حتى الغد الاثنين ، وخلال تلك الفترة ،خاض منتخب الشباب وديته الأولى مع نظيره السعودي الخميس الماضي ، وانتهت بالتعادل السلبي.

ومن ناحية أخرى تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم دعوة رسمية لمشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها في تونس خلال الفترة من 21 الي 30 نوفمبر المقبل.

واختار ربيع يس المدير الفني لمنتخب الشباب قائمة تضم وتضم القائمة 22 لاعبا هم : حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) و محمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

22 لاعبا في معسكر منتخب الشباب استعدادا للسعودية وعمان

وديا.. منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع السعودية ويلتقى عمان الأحد

المركز الأولمبي يستضيف مباراة منتخب السعودية للشباب أمام عمان..صور

ترشيحاتنا

#عبدالعزيز_الفغم يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏كان صامتًا وأبكى ملايين

دعاء النبى فى الصلاة.. تعرف عليه وعلى مواضعه

مصطفى يونس: هناك مبالغة في الإشادة بـ فايلر.. فيديو

شاهد.. رد محمد رمضان على الجماعة الإرهابية بعد تأييده للرئيس

حكم زيارة المقابر للجُنب وهل يشترط الطهارة أو الوضوء.. الإفتاء تجيب

شاهد.. تعليق عمرو أديب على تأهل الأهلى لدور المجموعات بدورى الأبطال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور