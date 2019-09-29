منتخب الشباب يلتقي سلطنة عمان وديا استعدادا للتصفيات الإفريقية .. اليوم

يلتقي المنتخب الوطني للشباب نظيره سلطة عمان في الرابعة عصر اليوم الأحد ، فى إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب التي تستضيفها موريتانيا عام 2021.



وكان منتخب الشباب قد دخل معسكر مغلق من يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري ، ومستمر حتى الغد الاثنين ، وخلال تلك الفترة ،خاض منتخب الشباب وديته الأولى مع نظيره السعودي الخميس الماضي ، وانتهت بالتعادل السلبي.



ومن ناحية أخرى تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم دعوة رسمية لمشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها في تونس خلال الفترة من 21 الي 30 نوفمبر المقبل.



واختار ربيع يس المدير الفني لمنتخب الشباب قائمة تضم وتضم القائمة 22 لاعبا هم : حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي) وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري) وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد) وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك) وفارس مجاهد (سموحة) وحازم هاني (المنصورة) وعبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي) ومحمد شحاتة (طلائع الجيش) وإبراهيم عادل (بيراميدز) ومحمود صابر (النجوم) و محمود عباس (بتروجت) وزياد طلبة (المقاولون العرب) وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان).

