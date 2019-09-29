حدث ليلًا.. وفاة اللواء الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. وحقيقة منح شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد، عدة أخبار هامة، خلال الساعات الماضية نرصدها في التقرير التالي.
وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور
أعلنت صحيفة عكاظ السعودية وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
إعلامي كويتى: الشعب العظيم تصدى لمؤامرة العصملي المتكبر وحزب الإخوان العفن
وجه الاعلامى الكويتى محمد احمد الملا، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصرى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
السعودية والبحرين تعلنان تأييد جهود مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمال سيناء.
شاهد .. أحدث ظهور لـ الهضبة ومحمد حماقى فى إحدى المناسبات
نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة للمطرب عمرو دياب برفقة محمد حماقى.
شاهد .. صورة نادرة لـ أحمد فلوكس برفقة رجاء الجداوي
نشر أحمد فلوكس صورة نادرة له من مرحلة الطفولة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
شاهد.. رد محمد رمضان على الجماعة الإرهابية بعد تأييده للرئيس
رد الفنان محمد رمضان على الحملة الممنهجة التى يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل الجماعة الإرهابية بعد دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصة، مؤكدا رفضه لنشر الفوضى، وعبر عن ذلك بأغنية " جيشنا صعب".
وصفته بالثقيل.. راغب علامة يتسبب فى بكاء أحلام ويرد لها الصفعة .. فيديو
شهدت الحلقة الثانية من الموسم الخامس من برنامج ذا فويس ، العديد من الأحداث ، خاصة المناوشات بين أحلام وراغب علامة مدربى الموسم الحالى.
رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لن تقام بسبب سفر رئيس البعثة إلى بلاده، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتحريض الفريق ضد القلعة البيضاء لخلق أزمة.
بعد انضمامه للزمالك .. مصطفى يونس يكشف سبب رفضه العمل بقناة الأهلي .. فيديو
كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق سبب رفضه العمل بقناة ناديه بعدما أعلن انضمامه لقناة نادي الزمالك التي تنطلق خلال أيام قليلة.
مرتضى منصور يكشف السبب في أزمة مباراة بطل السنغال
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لن تقام بسبب سفر رئيس البعثة إلى بلاده، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتحريض الفريق ضد القلعة البيضاء لخلق أزمة.
حقيقة منح حسام البدري شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة منح حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، شارة القيادة للاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني.
رد فعل قوي من الحكومة الهندية بعد تظاهرات ضد حظر السجائر الإلكترونية
احتشد المواطنون في الهند احتجاجًا على قرار الدولة بحظر بيع السجائر الإلكترونية وخرجوا في تظاهرات في 6 مدن قابلتها الحكومة بالتجاهل، مطالبين بوضع ضوابط بدلًا من حظرها نهائيًا، بعدما أثار حظرها غضب المدخنين.
كنت مرزق في السرقة وتبت.. أشهر حرامي في مصر يوجه رسالة للشباب
وجه "أشهر لص تائب" رسالة عبر مجموعة من الشباب في أحد الشوارع المصرية، طالبًا منهم نشرها عبر السوشيال ميديا، لكي تنتشر قصته ويتم عمل فيلم عنه، بعد أن تبرع بثروته التي سرقها لبلده، واحتفظ بالجرائد التي كتبت عنه.
وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور
أعلنت صحيفة عكاظ السعودية وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
إعلامي كويتى: الشعب العظيم تصدى لمؤامرة العصملي المتكبر وحزب الإخوان العفن
وجه الاعلامى الكويتى محمد احمد الملا، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصرى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
السعودية والبحرين تعلنان تأييد جهود مصر في حربها ضد التطرف والإرهاب
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمال سيناء.
شاهد .. أحدث ظهور لـ الهضبة ومحمد حماقى فى إحدى المناسبات
نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة للمطرب عمرو دياب برفقة محمد حماقى.
شاهد .. صورة نادرة لـ أحمد فلوكس برفقة رجاء الجداوي
نشر أحمد فلوكس صورة نادرة له من مرحلة الطفولة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
شاهد.. رد محمد رمضان على الجماعة الإرهابية بعد تأييده للرئيس
رد الفنان محمد رمضان على الحملة الممنهجة التى يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعى من قبل الجماعة الإرهابية بعد دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصة، مؤكدا رفضه لنشر الفوضى، وعبر عن ذلك بأغنية " جيشنا صعب".
وصفته بالثقيل.. راغب علامة يتسبب فى بكاء أحلام ويرد لها الصفعة .. فيديو
شهدت الحلقة الثانية من الموسم الخامس من برنامج ذا فويس ، العديد من الأحداث ، خاصة المناوشات بين أحلام وراغب علامة مدربى الموسم الحالى.
رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لن تقام بسبب سفر رئيس البعثة إلى بلاده، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتحريض الفريق ضد القلعة البيضاء لخلق أزمة.
بعد انضمامه للزمالك .. مصطفى يونس يكشف سبب رفضه العمل بقناة الأهلي .. فيديو
كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق سبب رفضه العمل بقناة ناديه بعدما أعلن انضمامه لقناة نادي الزمالك التي تنطلق خلال أيام قليلة.
مرتضى منصور يكشف السبب في أزمة مباراة بطل السنغال
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي لن تقام بسبب سفر رئيس البعثة إلى بلاده، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتحريض الفريق ضد القلعة البيضاء لخلق أزمة.
حقيقة منح حسام البدري شارة قيادة المنتخب لـ محمد صلاح.. فيديو
كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة منح حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، شارة القيادة للاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني.
رد فعل قوي من الحكومة الهندية بعد تظاهرات ضد حظر السجائر الإلكترونية
احتشد المواطنون في الهند احتجاجًا على قرار الدولة بحظر بيع السجائر الإلكترونية وخرجوا في تظاهرات في 6 مدن قابلتها الحكومة بالتجاهل، مطالبين بوضع ضوابط بدلًا من حظرها نهائيًا، بعدما أثار حظرها غضب المدخنين.
كنت مرزق في السرقة وتبت.. أشهر حرامي في مصر يوجه رسالة للشباب
وجه "أشهر لص تائب" رسالة عبر مجموعة من الشباب في أحد الشوارع المصرية، طالبًا منهم نشرها عبر السوشيال ميديا، لكي تنتشر قصته ويتم عمل فيلم عنه، بعد أن تبرع بثروته التي سرقها لبلده، واحتفظ بالجرائد التي كتبت عنه.