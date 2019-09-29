مصر تحبط مؤامرات الإخوان.. النواب الأمريكي يطالب بومبيو بمزيد من الوثائق حول قضية ترامب.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، الضوء على الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت الموضوعات التي اهتمت بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بإعفاء 211 مواطنًا من المتقاعدين إضافة إلى أسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.



وفيما يخص مصر، أكدت الصحيفة أن مصر أحبطت محاولات التنظيم الإخواني الإرهابي وداعميه، لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ونشر الفوضى، إذ تراص المصريون دعمًا للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال ما بدأ من إصلاحات جذرية على مختلف المستويات.



ومن ناحية أخرى، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصالٍ هاتفي، علاقات التعاون الثنائي. وبحث الجانبان خلال الاتصال، أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة، كما تم تبادل وجهات النظر، بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية.



ومن اليمن، كشفت مصادر سياسية يمنية إلى صحيفة البيان، عن وجود جهود كبيرة، تبذلها الأطراف الدولية لإبرام اتفاق أوسع بشأن تهدئة القتال في اليمن، تمهيدًا للانتقال إلى محادثات الحل السياسي الشامل.



ووفق للمصادر، فإن هذه المساعي تمثّل مدخلًا جديدًا للمساعدة في استئناف محادثات الحل الشامل، وأن هذه الجهود تدعمها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.



ومن السودان، أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أمريكيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة هذا الأسبوع، وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم قريبًا جدًا إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.



ومن فرنسا، استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو ألف متظاهر من حركة "السترات الصفراء" في مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا.



وبالانتقال إلى الولايات المتحدة، أدان البيت الأبيض قرار قاضية اتحادية يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق سياسة الترحيل المعجل للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.



ومن صحيفة الخليج، اعتدى الاحتلال الإسرائيلي على عشرات النشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين تظاهروا سلميًا، مطالبين بسيادة فلسطينية على شمالي البحر الميت في الضفة الغربية.



ووصل النشطاء، إلى موقع فندق ومطعم قديم بالقرب من المستوطنة الإسرائيلية، (كاليا) في غور الأردن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تطالب بإنهاء الاحتلال، حيث قدرت أعداد المتظاهرين سلميًا بأكثر من 100 ناشط فلسطيني وأجنبي.



كما أبرزت الصحيفة إحياء مصر ذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعددًا من كبار قادة القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الخالد وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.



ومن الولايات المتحدة، طالب الديمقراطيون من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بتزويدهم وثائق حول القضية في مهلة أقصاها الرابع من الشهر المقبل، معتبرين أن رفضه يشكل عرقلة للتحقيقات الجارية، في وقت قدم فيه مبعوث الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، استقالته إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه بشأن القضية.



وبالانتقال إلى صحيفة الاتحاد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض طلبا إيرانيا برفع العقوبات عنها مقابل إجراء محادثات.