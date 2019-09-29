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أخبار العالم

السعودية: سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:50 ص
وزير الدولة للشؤون
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير
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أ ش أ
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي، مضيفا أن التاريخ الإيراني خلال الأربعين سنة الماضية كان تاريخا عدوانيا، خاصة ضد السعودية.

وقال الجبير، في تصريح نقلته قناة " العربية " الإخبارية اليوم الأحد ، أن إنشاء نظام مالي موازٍ لـ SWIFT وهو النظام العالمي الذي تستخدمه المصارف لإرسال واستلام الأموال، يعد استرضاء لإيران.

واستطرد قائلا : عندما يتحدث البعض عن إعطاء مبالغ أو حدود ائتمانية لإيران، فهذا استرضاء، وهو يشجع السلوك الإيراني ، وعندما يسعى البعض إلى التعامل مع إيران رغم أنها تقتل وتعطل النظام الدولي، فهذا استرضاء.

وأكد الوزير السعودي أن تاريخ إيران خلال الـ 40 سنة الماضية كان عدوانيًا، خاصة ضد السعودية. وقال : لقد هاجموا سفاراتنا، وحاولوا تعطيل الحج، واغتالوا دبلوماسيينا في عدد من البلدان ، وزرعوا خلايا إرهابية في المملكة، كما قاموا بتفجير الخبر في عام 1996، والقائمة تطول وتطول.
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