Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الكثبان الرملية تؤثر على التنمية والحياة فى سيناء.. دراسة تقدر مساحتها بحوالي 12200 كم2.. ومحافظة شمال سيناء تعد خريطة تحدد مواقعها للتعامل معها

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:33 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
  • ظاهرة الكثبان الرملية وتأثيرها على التنمية بسيناء
  • تعوق تنمية وتطوير أجزاء كثيرة من شمال سيناء
  • تتسبب فى إعاقة الحركة على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية
  • تكبد المزارعين خسائر فادحة بسبب تلف البلاستيك والزراعات

تمثل الكثبان الرملية إحدى المشاكل الأساسية التى تعوق تنمية وتطوير أجزاء كثيرة من سيناء، بما تسببه من تأثير على الطرق والتربة الزراعية وسد مجرى مصارف المياه.

ومع اقتراب موسم الشتاء، تستعد محافظة شمال سيناء لمواجهة ظاهرة حركة الكثبان الرملية التي باتت تهدد المشروعات الزراعية والمنشآت العامة والخاصة، علاوة على إغلاق الطرق وعزل القرى عن بعضها، بسبب تراكم الرمال على الطرق الرئيسية والإقليمية نتيجة سرعة الرياح.

وقال محمد غانم، من مركز الحسنة بوسط سيناء، إن الرياح تتسبب في انقطاع أجزاء من أسلاك شبكات الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرى المنطقة، إلى جانب إغلاق الطرق، وهذا يؤدي ذلك إلى وقف حركة سير العربات.

وقال حسين إبراهيم، من الشيخ زويد، إن الرياح تؤثر كثيرا على الزراعات أسفل الأنفاق البلاستيكية، خاصة أغطية المزارع، والتي تكبد المزارعين خسائر فادحة . بسبب تلف البلاستيك وكذلك الزراعات بسبب شدة هبوب الرياح.

وقال المهندس عبد الله الحجاوي، رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، إنها تتسبب فى إعاقة الحركة على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، مثل الطريق الدولي العريش - القنطرة شرق، والطريق الأوسط (الإسماعيلية-العريش) والجزء الشمالى من طريق بئر العبد جفجافة، وطرق متعددة بوسط سيناء.

هذا بالإضافة إلى تأثيرها المدمر على التربة الزراعية فى وادي العريش، وكذلك النخيل وآبار المياه فى مناطق أخرى، كما أنها تهدد أجزاءً من الأراضي التى سوف تروى بمياه ترعة السلام، خاصة فى بئر العبد ورابعة، كذلك تؤثر الكثبان على مجرى الترعة نفسها والطرق والمصارف والإنشاءات الأخرى الخاصة بالمشروع.

وفي رسالة دكتوراه في الأراضي للباحث مصطفى محمد قطب محمد خضر، عين شمس، لزراعة الأراضي عام 2000 م، أكد أن الكثبان الرملية فى شبه جزيرة سيناء تشغل مساحة تقدر بحوالي 12200 كم2 وتتركز فى الجزء الشمالى من شبه الجزيرة، حيث تكون بحرا من الرمال يتكون فيه سلاسل من الكثبان الطويلة والهلالية والمستعرضة وأحيانا النجمية .

وأرجع سبب تواجد الكثبان الرملية فى سيناء إلى عدة عوامل أهمها تعدد مصادر الرمال التى تشمل طبقات الحجر الرملى النوبى وترسيبات "الميوسينة والدلتا القديمة والوديان الحديثة"، وكذلك المناطق الشاطئية للبحر المتوسط.

ويقول اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة أعدت خريطة تحدد مواقع نشاط الكثبان الرملية للتعامل معها أثناء موسم الشتاء، إلى جانب تنفيذ خطة لإزالة الكثبان الرملية التي تزحف لتغلق الطرق التي تربط القرى معا في وسط سيناء وبئر العبد والشيخ زويد، وذلك برفعها باستخدام المعدات الثقيلة، مع الاستفادة من الرمال في خدمة المزارع الجديدة وكذلك تغطية بعض هذه المواقع بالتربة الطينية، بمساهمة رجال الأعمال وكبار المزارعين، لتلافي آثار حركة الرمال مع توفير معدات ثقيلة لدى مديرية الطرق ومجالس المدن.
الكثبان الرملية تؤثر على التنمية والحياة فى سيناء.. دراسة تقدر مساحتها بحوالي 12200 كم2.. ومحافظة شمال سيناء تعد خريطة تحدد مواقعها للتعامل معها
الكثبان الرملية تؤثر على التنمية والحياة فى سيناء.. دراسة تقدر مساحتها بحوالي 12200 كم2.. ومحافظة شمال سيناء تعد خريطة تحدد مواقعها للتعامل معها
الكثبان الرملية تؤثر على التنمية والحياة فى سيناء.. دراسة تقدر مساحتها بحوالي 12200 كم2.. ومحافظة شمال سيناء تعد خريطة تحدد مواقعها للتعامل معها
الكثبان الرملية تؤثر على التنمية والحياة فى سيناء.. دراسة تقدر مساحتها بحوالي 12200 كم2.. ومحافظة شمال سيناء تعد خريطة تحدد مواقعها للتعامل معها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شمال سيناء تستعد للشتاء.. تطهير الخزانات الأرضية والهرابات لتخزين مياه الأمطار.. واستكمال تنفيذ خطط تغيير الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية

تنفيذ محاور وشبكة طرق بطول أكثر من 6 آلاف كم في سيناء

ترشيحاتنا

موجة غضب ضد أردوغان بعد انفعاله على صحفي واتهامه بالكذب

محامى الطفلة جنة يفجر مفاجأة عن تعذيب شقيقتها بخلع أظافرها.. فيديو

شاب أوكراني يلجأ لحيلة غريبة للهروب من تأدية الخدمة العسكرية

شائعات الطلاق تلاحق النجوم.. أحمد السقا يرد بالظهور مع مها الصغير.. زوجة أحمد الفيشاوي تكذب الأخبار على طريقتها.. وعمرو دياب يظهر مع زينة عاشور

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 - 9 - 2019.. فيديو

إنقذوه من الموت.. أب يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه ابنه على نفقة الدولة.. صور

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

مرتضى منصور يكشف السبب في أزمة مباراة بطل السنغال

أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

الأفضل في العالم .. 5 معلومات عن اللواء الفغم حارس العاهل السعودي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور