الكثبان الرملية تؤثر على التنمية والحياة فى سيناء.. دراسة تقدر مساحتها بحوالي 12200 كم2.. ومحافظة شمال سيناء تعد خريطة تحدد مواقعها للتعامل معها

ظاهرة الكثبان الرملية وتأثيرها على التنمية بسيناء

تعوق تنمية وتطوير أجزاء كثيرة من شمال سيناء

تتسبب فى إعاقة الحركة على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية

تكبد المزارعين خسائر فادحة بسبب تلف البلاستيك والزراعات

وقال محمد غانم، من مركز الحسنة بوسط سيناء، إن الرياح تتسبب في انقطاع أجزاء من أسلاك شبكات الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قرى المنطقة، إلى جانب إغلاق الطرق، وهذا يؤدي ذلك إلى وقف حركة سير العربات.





تمثل الكثبان الرملية إحدى المشاكل الأساسية التى تعوق تنمية وتطوير أجزاء كثيرة من سيناء، بما تسببه من تأثير على الطرق والتربة الزراعية وسد مجرى مصارف المياه.ومع اقتراب موسم الشتاء، تستعد محافظة شمال سيناء لمواجهة ظاهرة حركة الكثبان الرملية التي باتت تهدد المشروعات الزراعية والمنشآت العامة والخاصة، علاوة على إغلاق الطرق وعزل القرى عن بعضها، بسبب تراكم الرمال على الطرق الرئيسية والإقليمية نتيجة سرعة الرياح.وقال حسين إبراهيم، من الشيخ زويد، إن الرياح تؤثر كثيرا على الزراعات أسفل الأنفاق البلاستيكية، خاصة أغطية المزارع، والتي تكبد المزارعين خسائر فادحة . بسبب تلف البلاستيك وكذلك الزراعات بسبب شدة هبوب الرياح.وقال المهندس عبد الله الحجاوي، رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، إنها تتسبب فى إعاقة الحركة على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، مثل الطريق الدولي العريش - القنطرة شرق، والطريق الأوسط (الإسماعيلية-العريش) والجزء الشمالى من طريق بئر العبد جفجافة، وطرق متعددة بوسط سيناء.هذا بالإضافة إلى تأثيرها المدمر على التربة الزراعية فى وادي العريش، وكذلك النخيل وآبار المياه فى مناطق أخرى، كما أنها تهدد أجزاءً من الأراضي التى سوف تروى بمياه ترعة السلام، خاصة فى بئر العبد ورابعة، كذلك تؤثر الكثبان على مجرى الترعة نفسها والطرق والمصارف والإنشاءات الأخرى الخاصة بالمشروع.وفي رسالة دكتوراه في الأراضي للباحث مصطفى محمد قطب محمد خضر، عين شمس، لزراعة الأراضي عام 2000 م، أكد أن الكثبان الرملية فى شبه جزيرة سيناء تشغل مساحة تقدر بحوالي 12200 كم2 وتتركز فى الجزء الشمالى من شبه الجزيرة، حيث تكون بحرا من الرمال يتكون فيه سلاسل من الكثبان الطويلة والهلالية والمستعرضة وأحيانا النجمية .وأرجع سبب تواجد الكثبان الرملية فى سيناء إلى عدة عوامل أهمها تعدد مصادر الرمال التى تشمل طبقات الحجر الرملى النوبى وترسيبات "الميوسينة والدلتا القديمة والوديان الحديثة"، وكذلك المناطق الشاطئية للبحر المتوسط.ويقول اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة أعدت خريطة تحدد مواقع نشاط الكثبان الرملية للتعامل معها أثناء موسم الشتاء، إلى جانب تنفيذ خطة لإزالة الكثبان الرملية التي تزحف لتغلق الطرق التي تربط القرى معا في وسط سيناء وبئر العبد والشيخ زويد، وذلك برفعها باستخدام المعدات الثقيلة، مع الاستفادة من الرمال في خدمة المزارع الجديدة وكذلك تغطية بعض هذه المواقع بالتربة الطينية، بمساهمة رجال الأعمال وكبار المزارعين، لتلافي آثار حركة الرمال مع توفير معدات ثقيلة لدى مديرية الطرق ومجالس المدن.