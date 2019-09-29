أنا صاحب الكورة | أسباب فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت بأداء متميز من فايلر.. فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على نظيره كانو سبورت بأربعة أهداف نظيفة ، خلال المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب أمس السبت فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا .





ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي وكانو سبورت ، والتى انتهت بفوز النادي الأهلي بأربعة أهداف نظيفة سجلها المالي اليو ديانج والنيجيري جونيور اجاي وحسين الشحات وصلاح محسن.





ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال المباراة التي شهدت تغيرات عديدة على التشكيلة الأساسية للفريق.





ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الأهلاوي فى الشارع الرياضي بعد الفوز على بطل غينيا الاستوائية.



