الطلاق الفنشك.. أحمد السقا ومها الصغير يداً بيد.. وعمرو دياب بصحبة زينة عاشور

دائمًا ما تلاحق النجوم الشائعات، التي تستهدف حياتهم الفنية مرة، والشخصية مرة أخرى، وتختلف سياسة البعض لدحض تلك الشائعات، فيقرر البعض نفيها بشكل مباشر والبعض الآخر يتخذ طريق غير مباشر لنفيها، وآخرون يلتزمون الصمت.





ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز شائعات الطلاق التي لاحقت نجوم الفن خلال الفترة الأخيرة.





أحمد السقا ومها الصغير

نشر أحمد السقا صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع زوجته المذيعة مها الصغير، وهو ممسك بيدها خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت ليلة الجمعة 27 سبتمبر.





ولم يعلق أحمد السقا على صورته مع زوجته مها الصغير، مكتفيًا بتعبيرات الصورة التي أظهرت الحب بينهما، في أول رد فعل له بعد أول ظهور رسمي لهما عقب تداول شائعات الطلاق.





وترددت شائعات عن انفصال، وربما طلاق، أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر نفي من الزوجين، ولا تأكيد أيضًا، ما جعلها تنتشر انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





ولم تكن هذه هي شائعة الطلاق الأولى، التي واجهت أحمد السقا ومها الصغير، وفي شهر نوفمبر 2016، فاجأ «السقا» الجميع بحضوره برفقة مها الصغير، إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، لتقديم واجب العزاء في وفاة الساحر محمود عبد العزيز، وكان هذا أول ظهور لهما بعد شائعات طلاق لاحقتهما أيضًا.





أحمد الفيشاوي وندى الكامل

قبل عدة أيام، انتشرت العديد من الشائعات حول استعداد الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته ند الكامل لإعلان طلاقهما، بعدما غادر «الفيشاوي الصغير» مهرجان الجونة السينمائي عقب مشادة حدثت مع زوجته فى فندق إقامتهما.





وفوجئ نزلاء الفندق بتعالى أصوات احمد الفيشاوي وزوجته وتدخل عدد من النجوم لمحاولة الصلح بينهما إلا أنهما غادرا الجونة بعد ذلك بساعات.





وبعد انتشار تلك الشائعات، نشرت ندى الكامل، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع زوجها أحمد الفيشاوي، ظهرا فيها أثناء مرورهما على السجادة الحمراء في فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.





وعلقت ندى الكامل على صورتها مع زوجها قائلة: «فيشي»، وهو الاسم الذي تداعب به أحمد الفيشاوي، في رد غير مباشر منها على الأخبار التي ترددت مؤخرا حول استعدادهما للطلاق، عقب خلاف وقع بينهما في الجونة، لتنفي بذلك تلك الشائعات.





عمرو دياب وزينة عاشور

وفي شهر مايو 2017، تداول عدد من محبي وجمهور الهضبة عمرو دياب صورة له جمعته بزوجته زينة عاشور، في ظل الشائعات غير المؤكدة، التي ترددت حول خلافات بينهما، وصلت إلى الطلاق بسبب علاقته الغامضة بالفنانة دينا الشربيني.



