الخطوط الجوية الأوغندية تسير ثلاثة خطوط إقليمية جديدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأوغندية المملوكة للدولة أنها ستضيف ثلاثة خطوط إقليمية جديدة إلى جدولها خلال الفترة المقبلة لرفع عدد الوجهات إلى سبعة.



وقالت المدير التجاري للشركة جينفر باموتوراكي إنه اعتبارا من غد /الإثنين/ ستسير الشركة أول رحلة لها إلى بوجومبورا عاصمة بوروندي، وفي 11 أكتوبر ستدشن الشركة خطين جديدين إلى مدينة كليمنجارو في تنزانيا وإلى مومباسا في كينيا.



وأشارت صحيفة (إيست أفريكان) إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى الخطوط القائمة وهي نيروبي ومقديشيو ودار السلام وجوبا.

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