Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الخطوط الجوية الأوغندية تسير ثلاثة خطوط إقليمية جديدة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركة الخطوط الجوية الأوغندية المملوكة للدولة أنها ستضيف ثلاثة خطوط إقليمية جديدة إلى جدولها خلال الفترة المقبلة لرفع عدد الوجهات إلى سبعة.

وقالت المدير التجاري للشركة جينفر باموتوراكي إنه اعتبارا من غد /الإثنين/ ستسير الشركة أول رحلة لها إلى بوجومبورا عاصمة بوروندي، وفي 11 أكتوبر ستدشن الشركة خطين جديدين إلى مدينة كليمنجارو في تنزانيا وإلى مومباسا في كينيا.

وأشارت صحيفة (إيست أفريكان) إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى الخطوط القائمة وهي نيروبي ومقديشيو ودار السلام وجوبا.
تمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوز الصين بأول شحنة تصدير من النفط الخام الكيني

كينيا تتسلم 6 مروحيات أمريكية في ديسمبر المقبل

انخفاض حجم البضائع العابرة بميناء مومباسا الكيني

ترشيحاتنا

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

أحلام الشامسي: اللواء الفغم كان الابن البار لملوكه ووطنه

شاهد.. تقرير من داخل منزل منفذ عملية معهد الأورام

شائعات الطلاق تلاحق النجوم.. أحمد السقا يرد بالظهور مع مها الصغير.. زوجة أحمد الفيشاوي تكذب الأخبار على طريقتها.. وعمرو دياب يظهر مع زينة عاشور

غلق 43 منشأة طبية .. تعرف على إنجازات صحة بني سويف في أسبوع

تامر أمين يعتذر لـ شيرين عبد الوهاب .. تعرف على السبب

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل لواء بالحرس الملكي

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور