Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الوفاة الغامضة لـ موديل تلقي بظلالها على صناعة الترفيه في تايلاند

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
سيطرت الظروف الغامضة لوفاة موديل على عناوين الأخبار وصناعة الترفيه في تايلاند.

وكانت الضحية تقوم بدور المضيفة لإحدى الحفلات في منزل خارج بانكوك، وقد ألقى الحادث الضوء على المخاطر التي تواجهها العاملات في مجال صناعة الدعاية .

وكان قد عثر على جثة ثيتيما نورافانبيفات فى بهو أحد المباني السكنية في العاصمة تايلاند، وألقى القبض على موديل رجل لصلته بالضحية، بعدما كشفت لقطات مصورة قيامه بجر الضحية لمصعد وتركها فى البهو. 

وذكرت التقارير الصحفية أنه ألقي القبض على ستة أشخاص آخرين بعدما قالت إحدى المدعوات إنه تم دفعها للشرب حتى الثمالة وبعدما عادت لوعيها اكتشفت أنها في وضع غير مناسب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

غلق 43 منشأة طبية .. تعرف على إنجازات صحة بني سويف في أسبوع

بعد انضمامه للزمالك .. مصطفى يونس يكشف سبب رفضه العمل بقناة الأهلي .. فيديو

#عبدالعزيز_الفغم يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏كان صامتًا وأبكى ملايين

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الحارس الشخصي للعاهل السعودي

تركي آل الشيخ ينعى اللواء عبد العزيز الفغم بكلمات مؤثرة.. صورة

من محمد رمضان لـ زوجة الفيشاوي.. الألفاظ الخارجة تسيطر على خناقات المشاهير

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل لواء بالحرس الملكي

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور