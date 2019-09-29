ليستر سيتي يستضيف نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليستر سيتي، نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.



ويدخل ليستر سيتي مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز على توتنهام هوتسبير في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-1.



وخاض ليستر سيتي 6 جولات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات بينما تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.



ويحتل ليستر سيتي المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 5 نقاط.