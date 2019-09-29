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منوعات

كارثة .. مياه الشرب بدأت بالنفاد في استراليا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حذرت دراسة بيئية حديثة أجريت في جامعة (كنبرا) في أستراليا من اقتراب أكثر من عشر مدن وبلدات في شرق أستراليا من "يوم الصفر"، وهو اليوم الذي لا تبقى فيه مياه للشرب.

وتضررت أستراليا - بشدة - من موجة غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه نتيجة لاستمرار التغير المناخي العالمي،. وتعاني بعض المدن المتضررة من شح المياه، وتقول السلطات إن أمام مدن أخرى بضعة أشهر قبل أن تنفد منها مياه الشرب، ما ينذر بانهيار عالمنا بسبب الدمار البيئي.

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