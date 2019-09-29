برفقة أخته وزوجته.. محمد سامي يخطف الأنظار في الجونة

نشر المخرج محمد سامى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لفتت الأنظار.



وظهر محمد سامى برفقة زوجته الفنانة مى عمر، وشقيقته ريم سامى، من حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة.



ونالت الصورة إعجاب متابعى محمد سامى، وجاءت أبرز التعليقات: "ربنا يخليك سند و ضهر لمراتك و لأختك دايما يا رب , ما شاء الله , قمراااات".



وآخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل "ولاد الغلابة"، الذى حقق نجاحا كبيرا فى السباق الرمضانى 2019.