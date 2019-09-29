Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة أخته وزوجته.. محمد سامي يخطف الأنظار في الجونة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:28 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر المخرج محمد سامى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لفتت الأنظار.

وظهر محمد سامى برفقة زوجته الفنانة مى عمر، وشقيقته ريم سامى، من حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثالثة.

ونالت الصورة إعجاب متابعى محمد سامى، وجاءت أبرز التعليقات: "ربنا يخليك سند و ضهر لمراتك و لأختك دايما يا رب , ما شاء الله , قمراااات".

وآخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل "ولاد الغلابة"، الذى حقق نجاحا كبيرا فى السباق الرمضانى 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المخرج محمد سامي: مقتل شقيقتي في ولد الغلابة أبكاني.. فيديو

إدوارد يهنئ محمد سامي بعيد ميلاده

الكابلز يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

برفقة زوجها.. داليا البحيرى تخطف الأنظار فى ختام مهرجان الجونة

يا حلاوتكم .. مى عمر ومحمد سامى يثيران إعجاب الجماهير فى ختام مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

الدوريات الأوروبية .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 29-9-2019

برفقة أخته وزوجته.. محمد سامي يخطف الأنظار في الجونة

تامر أمين يعتذر لـ شيرين عبد الوهاب .. تعرف على السبب

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

بعد انضمامه للزمالك .. مصطفى يونس يكشف سبب رفضه العمل بقناة الأهلي .. فيديو

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل لواء بالحرس الملكي

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور