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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
ترميم المنشات بالمدينة
ترميم المنشات بالمدينة الجامعية
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ياسمين سامي
نشر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من الصور للمدينة الجامعية بجامعة القاهرة والتي تعمل إدارة الجامعة علي ترميمها ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بها، وفق المراحل المحددة لعمليات التطوير.

وكتب الدكتور الخشت على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": صباح الخير والعمل، بعض المشاهد القديمة بالجامعة والمدن الجامعية التي يجري العمل الآن لتغييرها، سوف نطلعكم على الصور الجديدة بعد انتهاء العمل.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد في وقت سابق استمرار الجامعة في رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بها، وفق المراحل المحددة لعمليات التطوير، مشيرًا إلى أنه تم تجديد 11 مبنى بالمدن الجامعية، ومبنى القبة، ومباني كليات الآداب والحقوق، والعلوم والاقتصاد والعلوم السياسية، وتواصل الجامعة عمليات تطوير منشآتها وتحديثها وفق أحدث معطيات العصر.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت أن المرحلة الأولى لعمليات التطوير شملت سور الجامعة، وبرج الساعة ومبنى القبة والمنطقة المحيطة بهما مؤكدا أن هذا التطوير تم بشكل علمي من خلال لجنة مشتركة بين كلية الآثار ووزارة الآثار وشركة المقاولون العرب، لاختيار أنسب الوسائل لتطوير مبنى القبة بنظام الترميل 1.5 بوصة.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت إلى إتمام تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، من خلال إنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح عالميًا مع الالتزام بالطابع الأثري الذي يميز القاعة، باعتبارها أحد المعالم المهمة في مصر وشاهدة على العديد من أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم تأهيل وتجديد 11 مبنى من مباني المدن الجامعية وشملت عمليات التجديد تطوير مدخل المدينة، والمطعم، والمسجد، ومبنى المجلس العربي بالمدينة، وحدائقها، كما تم إدخال الدراجات بالمدن الجامعية ضمن الأنشطة المختلفة بها، وتتواصل عمليات تطوير المباني وتجديدها.

وكشف الدكتور محمد الخشت، قيام جامعة القاهرة العام الماضي برفع كفاءة المنشآت الجامعية والبنية الأساسية بها، وصيانة المباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة بالمباني الجامعية، واستحداث عدد من القاعات التدريسية وتجهيزها، مشيرًا إلى تطوير منشآت ومباني الجامعة وترميم وتجديد مبنى التعليم المفتوح، وإنشاء 6 كافتيريات جديدة طبقا لطراز معماري يتلاءم مع مكانة جامعة القاهرة لخدمة طلابها، وهو ما سيتم عمله بالمكتبات التي تم هدمها.
رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية
رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية
رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية
رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية
رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية
رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية
رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية
رئيس جامعة القاهرة: نعكف على ترميم منشآت المدينة الطلابية
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