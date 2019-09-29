البابا تواضروس يترأس اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية بالمقر البابوي

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اجتماع مجلس معهد الدراسات القبطية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الاجتماع هو الأول للمجلس بتشكيله الجديد، وشارك فيه ممثلو الهيئات والمؤسسات التي تعمل في مجال الدراسات القبطية بالكنيسة.



حضر الاجتماع عميد المعهد الدكتور إسحق إبراهيم عجبان ، ووكيله الدكتور عادل فخري صادق ورؤساء الأقسام ونوابهم.



وتناول الاجتماع خطة تطوير نظام التعليم بالمعهد، كما تم تقديم تقرير لقداسة البابا تواضروس الثاني عن فعاليات وأنشطة المعهد خلال شهر سبتمبر الجاري، وكذلك أجندة الفعاليات لشهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين، والتقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد، وتقارير من أقسام المعهد.



