Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أعرف جامعتك.. أول تطبيق إلكتروني خدمي لطلاب جامعة عين شمس

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التعليم
دشن قطاع التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود أكبر منصة إلكترونية خدمية طلابية تحمل اسم " اعرف جامعتك" وذلك في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة أ. د. محمود المتيني على مواكبة النهضة التكنولوجية وتطبيقها بشكل عملي.

ويهدف التطبيق الإلكتروني المجاني الصادر باللغتين العربية والإنجليزية إلى توفير معلومات شاملة عن كافة الخدمات التي توفرها الجامعة للطلاب سواء كانت خدمات طبية أو تعليمية أو بحثية وغيرها.

كما يقدم التطبيق خدماته الطلاب المصريين والوافدين عن مختلف الكليات والبرامج الجديدة ونظم الدراسة والشهادات والدرجات العلمية، وكذلك أرقام الخدمات العاجلة وخدمات المدن الجامعية وسبل الإعاشة، هذا بالإضافة إلى منفذ إخباري يمكن من خلاله متابعة الأحداث اليومية داخل وخارج الحرم الجامعي.

وهذا التطبيق متاح لكافة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ويتم تحميله من متجر Google play، وسوف يتم إتاحته قريبًا على متجر App Store للأجهزة اللوحية و هواتف iphone.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتسهيل السيرش.. جوجل تطلق تصميما جديدا لـ متجر Google Play

بكل سهولة.. دليلك الكامل لتصليح جميع أعطال Google Play

خطوة بخطوة.. تعرف على مميزات وكيفية استخدام تطبيق ادرس في مصر

للراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية.. حمل تطبيق ادرس في مصر.. عبر هذا الرابط

لتحميل تطبيق تدرس في مصر والتعرف عليه.. عبر هذا الرابط

لو حابب تستخدمه مجانًا.. طريقة إلغاء اشتراك Spotify بريميوم

ترشيحاتنا

كوب واحد من هذا المشروب يحمي من سرطان البروستاتا والرحم

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الحارس الشخصي للعاهل السعودي

#عبدالعزيز_الفغم يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏كان صامتًا وأبكى ملايين

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

من مهرجان الجونة لـ باريس .. شاهد أحدث ظهور لـ ريهام أيمن

هتبقى نجم المستقبل.. شاهد رسالة مصطفى قمر لابنه

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل لواء بالحرس الملكي

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

وفاة اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي.. صور

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

أخبار التوك شو.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. أردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. جهة تحريك الهارب محمد علي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور