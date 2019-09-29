لهذا الأسبوع.. أفضل 5 ألعاب وتطبيقات على Google Play

كل أسبوع يقدم موقع "أندرويد بيت" التقني، قائمة بأفضل 5 تطبيقات وألعاب موجودة على متجر جوجل بلاي "Play"، المملوكة لشركة جوجل "Google" الأمريكية، وإليك القائمة الكاملة لتلك التطبيقات والألعاب.





1. لعبة Mario Kart Tour:

هى لعبة ألغاز جديدة من تطوير شركة "Nintendo"، تدخل ضمن ألعاب السباقات والمغامرات، عبارة سباق ضمن مسارات مستوحاة من مدن حول العالم، بالإضافة إلى مسارات ماريو كارت الكلاسيكية، وسيكون عليك تقوية سيارتك وتخصيصها بترسانة قوية للتغلب على المتسابقين، يجب عليك إنشاء حساب Nintendo لتسجيل الدخول وتجربة اللعبة، متاحة للتحميل مجانًا على نظام التشغيل أندرويد وiOS.





2. تطبيق Glintter:





يتوفر Glintter في الإصدار 1.0، و توفر لك هذه الشبكة الاجتماعية إمكانية حفظ عناوينك المفضلة على الخريطة وأيضا إمكانية مشاركتها مع أصدقائك، مما يجعل من السهل اختيار مطعم أو متجر أو معرض عندما تريد الخروج، ويعد تصميم التطبيق سهل وسريع بالإضافة لأنه التطبيق مجاني.





3. تطبيق Twobird:





هو تطبيق بريد إلكتروني يوفر أيضًا القدرة على إنشاء ملاحظات وجداول بيانات، ويمكنك من خلاله الجمع بين مزايا صندوق البريد مع تطبيق مذكرة يتم تخزين الملاحظات في صندوق الوارد الخاص بك ويمكن مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك، والتي يمكنها التعاون مع التغييرات الخاصة بها مباشرة من متصفح الويب وبدون تنزيل التطبيق.





4. لعبة Brain Out:

هي لعبة ألغاز مجانية تدعوك إلى تدريب عقلك من خلال سلسلة من الألغاز والألعاب الأخرى، وتختبر اللعبة مهارات المنطق والتفكير لديك لحل بعض المشكلات،باختصار هي طريقة جيدة لتحسين معاملتك الفكرية و معدل ذكائك.





5. لعبة Tropico:

هي لعبة تم إصدارها منذ فترة طويلة على جهاز الكمبيوتر، والآن هى متاحة على أندرويد، ويحاول اللاعب من خلالها إنشاء جزيرة كاريبية ويجب أن يفعل كل شيء ممكن لقيادتها وتحويلها إلى جنة.



