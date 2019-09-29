النمسا: فتح التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة بمشاركة 8 أحزاب



وقالت مصادر سياسية في فيينا إن 9499 مركز اقتراع بدأت العمل اليوم إلى جانب التصويت بالبريد، على أن يتم إعلان المؤشرات الأولية مساء اليوم.



وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب بزعامة سباستيان كورتس السباق الانتخابي بفارق كبير عن بقية الأحزاب، وسط توقعات بأن يحصل على نحو 33-34% من الأصوات؛ ما يسمح لكورتس بالاحتفاظ بمنصبه لولاية جديدة، وقيادة الائتلاف الحكومي المقبل، موضحة أن التساؤلات تثور في الأوساط السياسية عن الحزب الآخر الذي سوف يشارك في الائتلاف الحكومي.



ومن جانبها، أفادت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن السلطات المركزية تترك لمدن ومناطق البلاد هامشا من الحرية في تحديد مواعيد فتح مراكز الاقتراع الواقعة في أراضيها، لكن من المتوقع أن تغلق كافة المراكز بحلول الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي؛ لتبدأ عملية فرز الأصوات.



وكان الائتلاف الحكومي السابق- والذي ضم حزبي الشعب والحرية- قد انهار في مايو الماضي؛ إثر الكشف عن فضيحة فساد مالي وسياسي عرفت باسم " قضية ابيزا "، وتسببت في الإطاحة برئيس حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه.



وأفادت التقارير بأن شتراخه وعد بالوصول إلى عقود حكومية ضخمة مقابل دعم إعلامي لحملة حزبه قبيل الانتخابات البرلمانية في 2017، ومن جانبه نفى شتراخه كل الاتهامات الموجهة إليه، لكنه أعلن على الفور استقالته من منصبه في الحكومة الائتلافية.



وتشير توقعات سابقة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سوف يحل ثانيا، فيما يحل حزب الحرية في المركز الثالث بأقل من 20 % من أصوات الناخبين، ومن المقرر أن يعقد المجلس الوطني النمساوي " البرلمان " أول اجتماعاته بتشكيله الجديد في 23 أكتوبر المقبل.



فتحت مراكز الاقتراع بالنمسا أبوابها صباح اليوم /الأحد/ لاستقبال 4ر6 مليون ناخب؛ للتصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي يتنافس فيها 8 أحزاب؛ للفوز بـ 183 مقعدا في البرلمان النمساوي.