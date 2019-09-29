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أخبار البلد

شاهد.. اختبار طائرة مصر للطيران الثانية A220 في كندا قبل وصولها للقاهرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:20 ص
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A220
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، عن نجاح الرحلة الاختبارية لطائراتها الثانية من طراز A220 - 300، والتي أجريت في مطار ميرابيل بمدينة مونتريال الكندية من قبل شركة إيرباص العالمية، وذلك قبل وصولها القاهرة للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية.

وتصل طائرة مصر للطيران الثانية A220، تسجيل SU-GEY، مطار القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، على متنها وفد من مصر للطيران، بعد انتهاء كافة الإجراءات والفحص الفني الخاصة بالطائرة، ومن المنتظر أن يستقبلها قيادات مصر للطيران في المطار.

وكانت مصر للطيران، تسلمت أول طائراتها من هذا الطراز A220، يوم 8 سبتمبر الجارى، وتعد هذه الطائرة الثانية من أصل 12 طائرة من طراز A220، سوف تشغلها الشركة على الخطوط الداخلية والإقليمية الخاصة بالشركة.

ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6,300 كم).

وسلّمت إيرباص أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من أسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".
شاهد.. اختبار طائرة مصر للطيران الثانية A220 في كندا قبل وصولها للقاهرة
شاهد.. اختبار طائرة مصر للطيران الثانية A220 في كندا قبل وصولها للقاهرة
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