6 حقائق لا تعرفينها عن جسمك.. رقم 4 غير متوقعة



دراسة 2018 وصلات استخدام أجهزة الشاشة الخلفية مع قلة النوم. أفاد الأشخاص الذين يقومون بإغلاق هواتفهم قبل ساعة على الأقل من النوم بأن لديهم أنماط نوم أفضل من أولئك الذين يستخدمون الموبايل بعد الساعة 10 مساءً ذلك لأن الاجهزة التكنولوجية من المحتمل أن تسبب لنا في الصداع وعدم الراحة البصرية والتأثير على الساعة البيولوجية وساعات النوم.



4. جسمك لا يستفيد من اتباع نظام غذائي.



تخطي الوجبات اتباع نظام غذائي قاس أكثر ضررا مما نعتقد. تعتبر إشارات الجوع طريقة جسمك للقول إنه يحتاج إلى جرعة من الطاقة.



5. العمل ، والإجهاد ، وضعف النوم يؤدي إلى تقدم الجسم في سن مبكرة.



وفقا لدراسة حديثة ، فإن الإجهاد المرتبط بالعمل وسوء النوم يمثلان وصفة لانحلال الجسم المبكّر. أعطال القلب لدينا . الأشخاص الذين يعانون من التوتر المصحوب بسوء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 3 مرات مقارنة بأولئك الذين ينامون جيدًا.



6 . الشوفان يجعلك أكثر سعادة



في الآونة الأخيرة، أصبح دقيق الشوفان أكثر شعبية ولسبب وجيه! بالإضافة إلى كونه وجبة إفطار مغذية ، فإن دقيق الشوفان له آثار مفيدة على مزاجنا.



دقيق الشوفان عبارة عن كاربوهيدرات صحية تحفز إنتاج السيروتونين . السيروتونين هو مادة كيميائية مسؤولة عن رفاهيتنا العامة وسعادتنا. يمكن أن يهدئ العضلات ويساهم في دورة النوم والاستيقاظ الصحية كما أن الشوفان يمنحك الشبع لفترة أطول.



صدق أو لا تصدق حتى أصغر التفاصيل في نمط حياتك يمكن أن تؤثر على جسمك وصحتك بشكل عام موقع Bright Side بيقدم بعض الحقائق عن الجسم وعاداتك اليومية التى يمكن أن تسبب فى إصابتك بالقلب والكوليسترول التي لا تصدق والتي قد تجعلنا جميعًا نعيد النظر في عاداتنا وتحسين صحتنا!1. تناول كوبين من القهوة يوميًا يبعدك عن الطبيب.وفقًا للمجلة الطبية البريطانية، فإن شرب 2 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا مفيد لصحتنا. الأدلة الموجودة تربط استهلاك القهوة مع النتائج الصحية الإيجابية. يبدو أن شرب القهوة باعتدال يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أيضًا حماية من يشربون القهوة من العديد من الأمراض الأخرى مثل السكري والخرف.2. المتفائلون يعيشون لفترة أطول.وفقا للدراسات ، يعيش المتفائلون فترة أطول من المتشائمين. نظرًا لأنهم يميلون إلى ممارسة الرياضة أكثر وتناول الأطعمة الصحية ، فمن المرجح أن يكون لدى المتفائلين جسم أكثر صحة وضغط دم صحي ومستويات الكوليسترول.فإن المتفائلين لديهم علاقات رومانسية أطول.3- استخدام الموبايل