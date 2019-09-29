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أخبار البلد

3 شركات مصرية تشارك بمسابقة المناخ العالمية في بريطانيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:24 ص
السفير البريطاني
السفير البريطاني يسلم الشهادة للشركة الفائزة بالمسابقة
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محمود نوفل
تسابقت 13 شركةً مصريةً أمام لجنة مكونة من 3 أعضاء في السفارة البريطانية بالقاهرة لكسب فرصة تمثيل مصر في أكبر مسابقة لأفكار الأعمال الخضراء في العالم، وهي مسابقة "ClimateLaunchpad"، المقرر انطلاقها في شهر نوفمبر، حيث قدمت أفكارها التجارية.

تضمنت لجنة التحكيم في المسابقة كل من وزيرة البيئة السابقة، الدكتورة ليلى إسكندر، ومؤسس شركة التصميمات "فورتي ناين"، أشرف توكل، ورئيسة مجلس إدارة "دلتا إنسباير"، نيفين الطاهري، ومدير البرنامج الإقليمي في سيداري، الدكتور عمرو عبد المجيد وذلك وفقا لما صدر عن السفارة البريطانية في القاهرة.

وقد فازت شركتي "جلاسولينا" و"The EverGreens" في المسابقة حيث ستشارك الشركتان في مسابقة "Global Launchpad Competition المقامة في أمستردام نوفمبر القادم.

ومن المنتظر أن يحصل الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية على جائزة نقدية قيمتها 10 آلاف يورو، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 5 آلاف يورو، والفائز بالمركز الثالث على 2.500 يورو.

وتعاونت السفارة البريطانية مع مبادرة شباب الفكر الأخضر "YouthinkGreen" من أجل تنظيم المسابقة الدولية في مصر وذلك من خلال برنامج "مصر الملهمة" حيث نظّمت مبادرة "YouthinkGreen" معسكرًا مكثفًا لمدة يومين للشركات الناشئة المصرية لتدريبها على كيفية تطوير أفكارها وتقديمها.

وبدورها وجهت وزيرة البيئة السابقة، الدكتورة ليلى إسكندر، نصيحة قائلةً: "نصيحتي هي أن نتحدى التعريفات الخاصة بريادة الأعمال والأرباح، فلا يجب علينا فقط أن نبحث عن المال في النهاية المالية السنوية، بل يتوجب علينا أن نهتم بحياة الجميع من حولنا لأننا نعيش على كوكب واحد".

ومن جانبه أعرب السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز عن فخره واعتزازه بإطلاق برنامج "مصر الملهمة" منذ 3 سنوات، حيث أتاح الفرصة لتشجيع الشباب المصري الذين يعملون على أفكار رائعة ومبتكرة من أجل التوصل لحلول للتحديات التي تواجهها مصر.

وقال السفير البريطاني: "اليوم كان دليلًا آخر يثبت كيف سيقود شباب بلدهم للأمام، كما ذكرنا باستمرار المملكة المتحدة في التزامها بالاستثمار في مستقبل مصر".

وأطلقت المملكة المتحدة ومصر في وقت سابق دعوةً عمل من أجل اتخاذ إجراءات في قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، حيث دعت الدولتان قادة العالم للانضمام إليهم في اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأشخاص والاقتصاد والبيئة من الآثار المتزايدة لتغير المناخ.

قام وزير المملكة المتحدة للتنمية الدولية، ألوك شارما، بتقديم هذا الإعلان بالاشتراك مع وزيرة البيئة المصرية، حيث يعرض هذا الإعلان إطارًا استراتيجيًا لتعزيز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية.

وكانت المملكة المتحدة قد فازت باستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية المناخ السادس والعشرين، بالشراكة مع إيطاليا، حيث سيجمع المؤتمر بين أكثر من 30 ألف مندوب من جميع أنحاء العالم، من بينهم خبراء في مجال المناخ، وقادة أعمال، ومواطنين من أجل الاتفاق على إجراءات طموحة للتصدي لتغير المناخ.
3 شركات مصرية تشارك بمسابقة المناخ العالمية في بريطانيا
3 شركات مصرية تشارك بمسابقة المناخ العالمية في بريطانيا
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