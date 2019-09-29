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رياضة

المصري في نزهة أمام ماليندي بطل زنجبار بالكونفدرالية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
فريق المصري
فريق المصري
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القسم الرياضي
يلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره ماليندي بطل زنجبار، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، في إياب دور الـ32 بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، على ملعب برج العرب.

وتعد مباراة العودة سهلة فنيا ونفسيا على فريق المصري، بعدما حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب برباعية مقابل هدف.

ويدير مباراة المصري وماليندي تحكيميا: طاقم سوداني بقيادة صبري محمد فضل وعبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز علي ومعتز عبد الباسط.

وجاءت قائمة المصري لمواجهة بطل زنجبار كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، ومحمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمر كمال، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، ومحمود حمد.

خط الوسط: عمرو موسى، أحمد ياسر، فريد شوقي، عبد الناصر دي ماريا، حسن علي، حسين رجب، ايزي ايميكا، سعيدو سينبوري، إسلام عطية، وحجاج عويس.

خط الهجوم: محمود وادي، وأوستين أموتو.
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