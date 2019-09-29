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مرأة

طريقة الرجيم بالماء لحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
طريقة الرجيم بالماء
طريقة الرجيم بالماء
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لمياء الياسين
طريقة الرجيم بالماء لإنقاص الوزن تدعمها العديد من الدراسات النظرية،  مؤكدة أن الماء عنصر أساسي للعديد من العوامل التي تلعب دوراً في فقدان الوزن ، بما في ذلك الهضم ووظيفة العضلات ومع ذلك لا تزال بعض الدراسات تشكك فى مدى جدوى طريقة الرجيم بالماء ومساعدتها على فقدان الوزن

طريقة الرجيم بالماء وستة أسباب تجعل شرب الماء يساعدك على إنقاص الوزن

لا يزال الباحثون غير متأكدين من أن شرب المزيد من الماء يساعد الشخص على إنقاص وزنه، لكن العديد من الدراسات تظهر بعض الارتباطات الإيجابية بين زيادة استهلاك المياه وفقدان الوزن.

1. طريقة الرجيم بالماء وضبط شهيتك  

يتم سكب الماء من إبريق في كوب وقد يساعد شرب الماء على إنقاص الوزن وعندما تشعر المعدة بأنها ممتلئة ، فإنها ترسل إشارات إلى الدماغ للتوقف عن الأكل. يمكن أن يساعد الماء في شغل مساحة في المعدة ، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع.

قد يفكر الشخص أيضًا في الشعور بالجوع عندما يكون بحاجة لتناول الماء بالفعل .. تناول الماء قبل الوجبات يساعد في الحد من الوجبات الخفيفة غير الضرورية.

2. طريقة الرجيم بالماء يزيد من حرق السعرات الحرارية

تشير بعض الأبحاث إلى أن مياه الشرب يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية وعليك تناول 500 مل من الماء بين الوجبات فهو يساعد على حرقوا 2 و 3 في المئة من السعرات الحرارية أكثر من المعتاد في 90 دقيقة بعد شرب الماء وقد يؤدي الماء أيضًا إلى زيادة إنفاق الجسم على الطاقة بشكل مؤقت.

قد يؤدي شرب الماء البارد إلى تعزيز فوائد حرق السعرات الحرارية في الماء، لأن الجسم ينفق الطاقة، أو السعرات الحرارية، عن طريق تسخين الماء للهضم.

3. طريقة الرجيم بالماء والتخلص من السموم

تناول الماء يساعد على التخلص من السموم ويساعد الماء الكلى على تصفية السموم ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى حدوث الأمساك.

الماء يحميك من الامساك كما يساعد الماء الجسم على التعافي من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال وعسر الهضم.

عندما تتراكم السموم في الجسم قد يشعر الناس بالانتفاخ والتورم والتعب.

4. طريقة الرجيم بالماء وخفض السعرات الحرارية

الماء بديل خال من السعرات الحرارية لمشروبات الطاقة أو العصائر ومن السهل تجميع السعرات الحرارية السائلة عن طريق شرب الصودا أو العصير أو القهوة أو الشاي المحلى ويتجاهل معظم الأشخاص أيضًا عدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها في المشروبات الرياضية.

استبدال حتى بعض المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية كل يوم للحصول على الماء أو المشروبات الأخرى التي لا تحتوي على السعرات الحرارية مثل شاي الأعشاب قد يكون له فوائد طويلة المدى لفقدان الوزن.

5. طريقة الرجيم بالماء لحرق الدهون

بدون ماء لا يستطيع الجسم استقلاب الدهون أو الكربوهيدرات المخزنة بشكل صحيح عملية استقلاب الدهون تسمى تحلل الدهون. وهذه العملية هي التحلل المائي ، والذي يحدث عندما تتفاعل جزيئات الماء مع الدهون الثلاثية لإنشاء الأحماض الدهنية وشرب كمية كافية من الماء ضروري لحرق الدهون من الطعام والشراب وكذلك الدهون المخزنة.

6. طريقة الرجيم بالماء يساعد الأعضاء على العمل بفعالية

الماء يقلل من خطر حدوث مشاكل الرئتين والقلب مثل تقلصات العضلات والتعب ويجب دائما تناول الماء قبل وأثناء وبعد التمرين لتجنب الجفاف.

يعد إبقاء الماء في متناول اليد أمرًا ضروريًا ، خاصةً إذا كنت تمارس التمارين في الطقس الحار أو الرطب أو المشمس جدًا.

طريقة الرجيم بالماء وكمية المياه التي يجب شربها. بعض الناس يحتاجون إلى ماء أكثر أو أقل، اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

مستوى النشاط
العمر
درجة الحرارة
الرطوبة
التعرض للشمس
الحالة الصحية

2700 مل / يوم للنساء البالغات
3700 مل / يوم للرجال البالغين


مصدر المعلومات موقع ..
medicalnewstoday
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