سياحة البرلمان تشيد بنجاح طيران الحكومة فى الحفاظ على مقعد مصر بـ«الإيكاو»

تقدم النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتحية للوفد المصري وزير الطيران المدني بعد نجاحه في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).





وقال " صدقى " فى بيان له، أصدره منذ قليل، إن الوفد المصرى استطاع أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت ضمن فعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال كندا والتي تستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.





وأكد أن قطاع الطيران فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة خاصة فى مشروعات البنية الأساسية وانشاء عدد من المطارات الجديدة وتحديث أسطول مصر للطيران وكانت نتائج الانتخابات قد أسفرت على حصول مصر علي المركز الأول عربيًا وافريقيا بـ(154) صوت من إجمالي(167) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الايكاو.





تجدر الإشارة الى أن وفد وزارة الطيران المدني المصري الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو يضم الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم.



