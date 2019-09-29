الطفلة جنة قتلتها قسوة الأسرة.. تعذيب وانتهاك حتى الموت.. وأماني الضحية الجديدة.. القصة الكاملة

عذاب وانتهاك للطفولة عاشتها الطفلة جنة والتي رحلت مبكرا إلي الجنة تاركة وراءها قلوب ملكومة علي وفاتها وعذابها الذي استمر لسنوات ليرحمها الموت من قسوة اسرة وعائلة لم تقدر وجود طفلة بريئة لم تتجاوز ال 5 سنوات من عمرها، الطفلة جنة لم يكن لها نصيب من اسمها عاشت في نار التعذيب بعد انفصال والديها لكثرة الخلافات بينهم منذ أربع سنوات حيث انتقلت الطفلة جنة وشقيقتها إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.
رحلة تعذيب الطفلة جنة
بعد تعذيب مستمر حاولت جدة الطفلة جنة اخفاء جريمتها فتوجهت الى مستشفي شربين للكشف على حفيدتها بعد ان اصيبت بجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة حرقها بالنار فى مناطق حساسة بجسدها و كدمات وتورم شديدأ ليكتشف الأطباء بالمستشفى عن كارثة حيث أكد مصدر طبي أن الطفلة جنة مصابة بتهتك شديد فى أعضائها التناسلية، مما يُوحي أن هناك سببًا آخر تسبب فى حرقها بهذا الشكل القاسى، حيث كانت الطفلة جنة في حالة لا يرثي لها وتم تحويلها إلي مستشفي المنصورة الدولي حيث تم تدخل جراحي سريع وإجراء عملية لها.
احتجاز جدة الطفلة جنة
أبلغ الأطباء الشرطة عن حالة الطفلة جنة وتم تحرير محضر لجدتها واحتجازها وحبسها بقسم الشرطة، وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م"، اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفلة جنة أنها في حالة حرجة حيث أجرى فريق طبي جراحة دقيقة للطفلة وتم بتر قدمها، حيث تبين من التقرير الطبى الأولى اصابة الطفلة جنة بتهتك في الرحم و فشل كلوى وتسمم في الدم وتم بتر ساق الطفلة بسبب الحروق التى تسببت فى اصابتها بـ غرغرينة وتلوث الجروح.
حقيقة اغتصاب خال الطفلة جنة لها
لم تكن الجدة لوحدها هي من تعذب وتكي جسد الطفلة جنة ولكن كان لخالها نصيب حيث كان يساعد والدته في تعذيب طفلة شقيقته حيث قال أحد الجيران " منعوا عنها الطعام والشراب لمدة يومين و قاما بتعذيبها مؤكدا ان خالها كان بتقييدها ويكتم أنفاسها وتقوم جدتها بتعذيبها بالكي بالنار في جسدها.
وألقت مباحث شربين القبض على شقيق والدة الطفلة جنة والمتهم الرئيسي في تعذيبها مع جدتها، مما أسفر عن وفاتها والذي هرب منذ اكتشاف الواقعة ويدعى رضا .ع .ا 13 عاما وتبين أنه قاصر كما ألقت المباحث القبض على الجد وشقيقى الأم الآخرين للتحقيق معهم فى واقعة تعذيب الطفلة جنة والذى أدى لوفاتها.
وفاة الطفلة جنة بعد بتر قدمها
لم يقدر جسد الطفلة جنة ضحية الاهمال الاسرى علي مواجهة بتر وتعذيب وكي لتعود روحها الي خالقها وتستسلم الطفلة جنة للموت الذي كان بها رحيما عن قسوة جدتها واسرة والدتها وتسلمت أسرة الطفلة جنة محمد سمير 5 أعوام ضحية تعذيب الطفلة جنة الجثة من مشرحة مستشفي المنصورة العام الجديد عقب حصولهم على تصريح بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها و شيع الآلاف من أبناء قرية بساط كريم والقرى المجاورة بشربين جنازة الطفلة جنة محمد سمير ٥ أعوام ضحية التعذيب على جدتها لوالدتها وخالها وسط حالة من الحزن وهتف المشيعون "لا اله الا الله جنة عند الله ولا اله الا الله الشهيد حبيب الله والقصاص القصاص جنة حقها مش هيروح بلاش".
شقيقة الطفلة جنة ضحية جديدة لجدتها
لم تكتف جدة الطفلة جنة فى تعذيبها بل وصل الأمر الى شقيقتها الكبرى أمانى التى كان لها نصيب من التعذيب والضرب تبين من التقرير الطبي للطفلة أمانى الصادر من مستشفى شربين ان هناك آثار حريق على البظر ووجود آثار لحرق قديم فى الشفرة اليسرى للجهاز التناسلى كما تبين ان غشاء البكارة سليم تمام ويلزم عرضها على الطبيب الشرعي للبت فى الأمر.
وكشف مصدر طبى بمستشفى شربين، أن الطفلة أمانى ٧ أعوام شقيقة الطفلة جنة تعرضت لتعذيب وحشى أيضا حيث تم اقتلاع أظافرها وشد الثدى بآلة حادة وحرق بأسفل البطن وأن الطفلة في حالة خوف شديد وأصيبت برعشة وخوف شديد كما تعرضت للتعذيب من قبلها شقيقتها جنة.
وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء، السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد باكتشاف آثار تعذيب للطفلة أماني ٧ أعوام ، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" وكدمات وتورم شديد، واقتلاع أظافرها.
وكانت مستشفى شربين، كانت استقبلت اليوم ، طفلة تُدعى "أماني"، تبلغ من العمر 7 سنوات، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين و مصابة بحروق في جهازها التناسلي، وتبين أنها شقيقة الطفلة جنة محمد سمير.
تفاصيل تعذيب الطفلة جنة وشقيقتها
ظل والد الطفلة جنة محمد سمير متواجدا معها داخل المستشفى للاطمئنان عليها، وقال إنه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى وجنة بعد انفصاله عن والدتهما، حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه، مما أدى إلى انفصاله عن زوجته، وهو الأمر الذى أدى إلى استحالة الحياة بينهما.
وقالت شقيقة الطفلة جنة إن جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب الجدة لشقيقتها جنة، مؤكدة أن خالهما أيضا كان يقوم بمعاملتهما بقسوة ووالدتهما عاجزة عن الدفاع عنهما.
من ناحية أخرى، روى والد الطفلة جنة محمد سمير حافظ، ضحية التعذيب على يد جدتها، تفاصيل الحادث البشع الذى أسفر عن إصابة الطفلة جنة ببتر فى الساق وحروق فى مختلف أنحاء الجسد وحجزها فى المستشفى، مشيرا إلى أن الجدة المتهمة عذبت ابنته جنة أمام زوجته وشقيقتها الكبرى دون أن تتحرك لإنقاذها.
وأكد أنه كفيف لا يرى طفلته المعذبة، وأنه فوجئ باتصال هاتفى بأن ابنته جنة أصيبت وتم حجزها فى المستشفى لتلقى العلاج، وعلى الفور توجه بصحبة أسرته وروت له ابنته جنة تفاصيل التعذيب الذى وقع عليها من قبل جدتها.
وأوضح والد الطفلة جنة أنه ارتبط بزوجته منذ فترة وأنجب طفلتين أمانى، 6 سنوات، وجنة، 5 سنوات، وبعد فترة وقعت مشاكل مع زوجته وأسرتها ليقرر الانفصال عنها بعد سنتين من الزواج، مشيرا إلى أن أسرة زوجته اعتدوا عليه بالضرب واستولوا على المشغولات الذهبية التى اشتراها لزوجته فأخذ الطفلتين وتوجه إلى منزل أسرته حتى قضت محكمة الأسرة بضم الطفلتين لجدتهما للأم منذ عدة أشهر.
وأضاف أنه لا يرى ولكن ابنته روت له كل شيء والأطباء شرحوا له الحالة التى وصلت إليها من بتر ساقها وإصابتها بحروق في أماكن حساسة من جسدها من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات تجديد حبس جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب 15 يوما على ذمة التحقيقات حول الاتهامات المنسوبة لها.