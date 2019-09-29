الطفلة جنة قتلتها قسوة الأسرة.. تعذيب وانتهاك حتى الموت.. وأماني الضحية الجديدة.. القصة الكاملة

عذاب وانتهاك للطفولة عاشتها الطفلة جنة والتي رحلت مبكرا إلي الجنة تاركة وراءها قلوب ملكومة علي وفاتها وعذابها الذي استمر لسنوات ليرحمها الموت من قسوة اسرة وعائلة لم تقدر وجود طفلة بريئة لم تتجاوز ال 5 سنوات من عمرها، الطفلة جنة لم يكن لها نصيب من اسمها عاشت في نار التعذيب بعد انفصال والديها لكثرة الخلافات بينهم منذ أربع سنوات حيث انتقلت الطفلة جنة وشقيقتها إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.





رحلة تعذيب الطفلة جنة

بعد تعذيب مستمر حاولت جدة الطفلة جنة اخفاء جريمتها فتوجهت الى مستشفي شربين للكشف على حفيدتها بعد ان اصيبت بجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة حرقها بالنار فى مناطق حساسة بجسدها و كدمات وتورم شديدأ ليكتشف الأطباء بالمستشفى عن كارثة حيث أكد مصدر طبي أن الطفلة جنة مصابة بتهتك شديد فى أعضائها التناسلية، مما يُوحي أن هناك سببًا آخر تسبب فى حرقها بهذا الشكل القاسى، حيث كانت الطفلة جنة في حالة لا يرثي لها وتم تحويلها إلي مستشفي المنصورة الدولي حيث تم تدخل جراحي سريع وإجراء عملية لها.









احتجاز جدة الطفلة جنة

أبلغ الأطباء الشرطة عن حالة الطفلة جنة وتم تحرير محضر لجدتها واحتجازها وحبسها بقسم الشرطة، وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م"، اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفلة جنة أنها في حالة حرجة حيث أجرى فريق طبي جراحة دقيقة للطفلة وتم بتر قدمها، حيث تبين من التقرير الطبى الأولى اصابة الطفلة جنة بتهتك في الرحم و فشل كلوى وتسمم في الدم وتم بتر ساق الطفلة بسبب الحروق التى تسببت فى اصابتها بـ غرغرينة وتلوث الجروح.





حقيقة اغتصاب خال الطفلة جنة لها

لم تكن الجدة لوحدها هي من تعذب وتكي جسد الطفلة جنة ولكن كان لخالها نصيب حيث كان يساعد والدته في تعذيب طفلة شقيقته حيث قال أحد الجيران " منعوا عنها الطعام والشراب لمدة يومين و قاما بتعذيبها مؤكدا ان خالها كان بتقييدها ويكتم أنفاسها وتقوم جدتها بتعذيبها بالكي بالنار في جسدها.

وألقت مباحث شربين القبض على شقيق والدة الطفلة جنة والمتهم الرئيسي في تعذيبها مع جدتها، مما أسفر عن وفاتها والذي هرب منذ اكتشاف الواقعة ويدعى رضا .ع .ا 13 عاما وتبين أنه قاصر كما ألقت المباحث القبض على الجد وشقيقى الأم الآخرين للتحقيق معهم فى واقعة تعذيب الطفلة جنة والذى أدى لوفاتها.

وفاة الطفلة جنة بعد بتر قدمها لم يقدر جسد الطفلة جنة ضحية الاهمال الاسرى علي مواجهة بتر وتعذيب وكي لتعود روحها الي خالقها وتستسلم الطفلة جنة للموت الذي كان بها رحيما عن قسوة جدتها واسرة والدتها وتسلمت أسرة الطفلة جنة محمد سمير 5 أعوام ضحية تعذيب الطفلة جنة الجثة من مشرحة مستشفي المنصورة العام الجديد عقب حصولهم على تصريح بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها و شيع الآلاف من أبناء قرية بساط كريم والقرى المجاورة بشربين جنازة الطفلة جنة محمد سمير ٥ أعوام ضحية التعذيب على جدتها لوالدتها وخالها وسط حالة من الحزن وهتف المشيعون "لا اله الا الله جنة عند الله ولا اله الا الله الشهيد حبيب الله والقصاص القصاص جنة حقها مش هيروح بلاش".

شقيقة الطفلة جنة ضحية جديدة لجدتها لم تكتف جدة الطفلة جنة فى تعذيبها بل وصل الأمر الى شقيقتها الكبرى أمانى التى كان لها نصيب من التعذيب والضرب تبين من التقرير الطبي للطفلة أمانى الصادر من مستشفى شربين ان هناك آثار حريق على البظر ووجود آثار لحرق قديم فى الشفرة اليسرى للجهاز التناسلى كما تبين ان غشاء البكارة سليم تمام ويلزم عرضها على الطبيب الشرعي للبت فى الأمر.



وكشف مصدر طبى بمستشفى شربين، أن الطفلة أمانى ٧ أعوام شقيقة الطفلة جنة تعرضت لتعذيب وحشى أيضا حيث تم اقتلاع أظافرها وشد الثدى بآلة حادة وحرق بأسفل البطن وأن الطفلة في حالة خوف شديد وأصيبت برعشة وخوف شديد كما تعرضت للتعذيب من قبلها شقيقتها جنة . وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء، السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد باكتشاف آثار تعذيب للطفلة أماني ٧ أعوام ، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" وكدمات وتورم شديد، واقتلاع أظافرها.