التخطيط تبحث مطالب أعضاء مجلس نواب قنا

اتجهت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري صباح اليوم إلي محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال بمدينة نجع حمادي بعد انتهاء أعمال الترميم التي شهدها القصر مؤخرًا.



وتستهل جولتها بالمحافظة بالمشاركة بندوة توعوية حول "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة" بجامعة جنوب الوادي بنجع حمادي والمنعقدة في ضوء حملات التوعية بأهمية ريادة الأعمال التي أطلقها مسبقًا مشروع رواد 2030 كما تفتتح وزيرة التخطيط قصر الأمير يوسف كمال ومقابلة عددًا من أعضاء مجلس النواب للوقوف علي متطلبات أهل المحافظة متجهه بعد ذلك لزيارة دير الأنبا بضابا تختتم زيارتها للمحافظة بتفقد مشروع المجمع الصناعي بمنطقة "هو".



يشار الى أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ خصصت نحو 3.5 مليار جنيه موزعة قطاعيًا لمحافظة قنا لمشروعات التعليم والخدمات الصحية والصرف الصحي والتشييد البناء حيث تمثلت أهم مشروعات التعليم فى إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطوير التعليم المجتمعي فيما تمثلت أبرز مشروعات الخدمات الصحية في استكمال إنشاء المستشفى الجامعي بقنا، مستشفى نجع حمادي المركزي، و مستشفى قفط المركزي و مستشفى دشنا المركزي ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأطفال.



كما تضمنت مشروعات الصرف الصحي والتشييد والبناء إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بمركز قوص ونجع حمادي وقنا وتطوير أسواق عشوائية بالمحافظة، وتطوير عدد من المناطق، منها الحساسنة الشرقية والغربية والسرايرية والشاملة والسهراية والمنشية والمسلمات.



