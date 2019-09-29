الإعلامية أميرةعبد المهيمن: الإخوان جماعة كذب وتدليس..الجزيرة أفعى سامة تبث الفتن..إطلاق قناة إخبارية تعبر عن مصر أمام العالم ضرورة مُلحَة..مذيع الأخبار جندي مقاتل..وأرغب في إجراء حوار مع عائلة الرئيس

أميرة عبد المهيمن في ضيافة "صدى البلد":

تعرضت للتهديد في عهد الإخوان.. ومحامٍ شهير عرض عليَّ العمل بقناة "مصر 25"

الإعلامي عبد الوهاب قتاية قال لي في بدايتي: "انتي مذيعة واعدة استمري"

السوشيال ميديا مصدر للشائعات ومرتع للإرهابيين ونحتاج نافذة رقمية للتصدي لهم

الإعلامي عمرو أديب ضرب الإخوان في مقتل

الراديو مازال يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة وقادر على المنافسة

أحيي القيادة السياسية على مؤتمرات الشباب

أتمنى إجراء حوار مع الرئيس السيسي وزوجته





كيف بدأت علاقتك بمجال الإعلام؟

من هي الشخصيات التي تعتبرينها محطات هامة في بدايتك بمجال الإعلام؟

متى بدأتِ خطواتك العملية؟

ما أصعب المواقف التي تعرضتِ لها كمراسلة ميدانية في عهد الإخوان؟

وكيف كان ردك على هذا العرض؟

خلال هذه الفترة من هى أكثر الشخصيات تأثيرا فيكِ ممن أجريتِ معهم لقاءات؟

وماذا كان مضمونها؟



وماذا فعلتِ؟

كيف تمكنتِ من إقناع الأهل بتغطية هذه الأحداث الميدانية الخطيرة في تلك الفترة؟



من "القاهرة والناس" إلى "الحياة" كمراسلة ثم مذيعة بإذاعة DRN والآن مذيعة بإذاعتي "نغم اف ام" و"ميجا اف ام".. حدثينا عن تجربة العمل في الراديو؟

وهل تعتقدين أن الراديو مازال قادرا على المنافسة في ظل إعلام السوشيال ميديا والتليفزيون؟

بمناسبة الحديث عن السوشيال ميديا.. ما رأيك في حلقة الإعلامي عمرو أديب عن محمود السيسي؟

كيف تقرأين دعم الإعلام للدول.. شيء محسوب له أم عليه؟

هل الإعلام المصري يقوم بالدور المنتظر في مواجهة إعلام الإخوان؟

هل تطمحين لتقديم تجربة مختلفة في الإعلام بعيدا عن الأخبار؟

ما رأيك في الهيكلة التي تتم حاليا في الإعلام المصري؟

ما رأيك في مؤتمرات الشباب التي يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

ما الحوار الذي تتمنين إجراءه؟

كرم موقع "صدى البلد" الإعلامية أميرة عبد المهيمن، مذيعة الأخبار والتغطيات السياسية بشبكة إذاعات راديو النيل "ميجا اف ام" و"نغم اف ام"، والتي عملت سابقًا مذيعة أخبار بإذاعة DRN، وأيضًا مراسلة إخبارية في قنوات عدة أبرزها قنوات "الحياة" و"القاهرة والناس".ومن أبرز البرامج التي عملت بها الإعلامية "زمن الإخوان مع طوني خليفة" و"هنا القاهرة مع إبراهيم عيسى"، وهى خريجة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، وتحضر حاليًا الماجستير بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وسبق لها عمل دراسة بحثية ميدانية في كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية.وخلال استضافتها بندوة "صدى البلد"، كشفت الإعلامية أميرة عبد المهيمن الكثير من المواقف التي لا تنساها والتي تعرضت لها خلال مشوارها المهني الذي بدأ منذ أول سنة لها بالجامعة، وكشفت أيضًا عن الصعوبات التي تواجهها كمذيعة محجبة والصعوبات التي واجهتها سابقا خلال عملها كمراسلة ميدانية، وتعرضها لإطلاق الرصاص عليها وتهديدات متكررة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمهم لمصر، وأيضا ماذا عرض عليها الإخوان وقتها لكي تتوقف عن تغطية أخبارهم وفعالياتهم، كما حدثتنا أيضًا عن مدى أهمية دور مذيع الأخبار في الفترة الحالية وما الدور الواجب عليه، وما هو الحل لمواجهة الحملات الممنهجة ضد مصر وشعبها من قنوات الإخوان ومن صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف ترى مراوغة الإعلامي عمرو أديب لإعلاميي الإخوان، وكيف ترى التغييرات التي تحدث حاليا في الإعلام المصري وكيف تُقيم مؤتمرات الشباب ومن هى أبرز الشخصيات التي تتمنى لقاءها، وماذا تتمنى أن يحدث في مستقبل الإعلام المصري وما الرسالة التي وجهتها للقائمين على القنوات المصرية وأمور أخرى.وإلى نص الحوار:بدايتي مع الإعلام كانت مع أول عام لي في الجامعة، حيث تدربت في جريدة "نهضة مصر" ونُشر لي أخبار بها ثم تدربت في ماسبيرو، فكان تدريبي في إذاعات الشرق الأوسط وصوت العرب والشباب والرياضة، وتعلمتُ الكثير من كبار المذيعين هناك، ولى تجربة مختلفة وهامة في الشباب والرياضة، لأنها أول وسيلة إعلامية ظهرت من خلالها على الهواء مباشرة وأنا طالبة متدربة.كان لي الشرف أن أتدرب مع الإعلامي محمود سلطان في آخر فترة بحياته، وكان يدرس لي بالكلية مادة مذيع ومقدم برامج، وقدمت أمامه النشرة مرتين لكنه لم يبد رأيه في أدائي في كلتا المرتين، كان يكتفي بابتسامته الهادئة المعهودة، وفي المرة الثالثة أصررت على معرفة رأيه بشأني، فقال لي: "إنتي مذيعة بالفطرة"، أيضا الأستاذ عبد الوهاب قتاية التقيته مرة واحدة وكانت هى المرة، حيثُ تدربت معه في معهد الإذاعة والتليفزيون، وكنا في فصل الشتاء وتأخرت بسبب تساقط الأمطار بشدة يومها، وكنت متوترة للغاية بسبب التأخير وكان هو مستاء مني جدا، وعندما قدمت أمامه النشرة الإخبارية تغيرت ملامحه تماما من الغضب إلى الفخر، وقال لي: أنتي مذيعة واعدة استمري.هذه الكلمات هي شهاداتٌ أعتزُ بها جدًا لأنها من قامات إعلامية كبيرة وجاءتني وأنا في بداية طريقي، فكانت بالنسبة لي وقتها وحتى الآن بمثابة دافع وحافز قوي أُذكِّر نفسي به كلما واجهتني صعوبات في طريقي.بدأت العمل من وأنا في الجامعة أيضًا، حيث عملت في إحدى إذاعات الإنترنت وهى إذاعة "مصر اليوم" مذيعة أخبار، كما أنني كنت أقدم البرنامج الرئيسي بها والذي كان يتناول كل ما يخص الشأن العام المحلي والدولي، ثم عملت مع المخرج أحمد صقر، مساعد مخرج تحت التمرين، في أحد أعماله لأنني أحب الدراما والسينما جدا، لكن العمل البرامجي والإخباري كان هو صاحب الشغف الأكبر بالنسبة لي ولذلك أكملت فيه، وعملت مراسلة صحفية لجريدة "السياسة الكويتية" من القاهرة وبعدها انتقلت لقناة "دريم"، حيث تدربت بها كمراسلة تليفزيونية لفترة، ثم انتقلت لقناة "القاهرة والناس" للعمل مراسلة إخبارية بها مع بداية استمرار البث الدائم لها عام ٢٠١٢ واستمريت بها ما يقرب من أربع سنوات، شهدت فيها كل الود والاحترام والثقة من إدارة القناة، في تجربة مليئة بالكثير نظرًا لكثرة المتغيرات والأحداث في المشهد العام المصري في ذلك الوقت.بداية عملي في "القاهرة والناس" كان مع بداية تولى جماعة الإخوان للحكم، وكانت القناة وقتها من أكثر القنوات جرأة في كشف كذب وتزييف الجماعة وكان شكلي معروف بين عناصر الإخوان وحين كنت أنزل للتغطية كنت أزيل لوجو مايكروفون القناة كثيرًا كنوع من الحماية لي ولفريق العمل من تعرض أفراد الجماعة لنا، لكننا لم نسلم منهم ففي إحدى المرات أشاعت العناصر الإخوانية في ميدان التحرير أن هدفي إثارة الفتنة في الميدان، وهو ما دفع حشودا كبيرة من المتظاهرين لطردي.وكان طردي من الميدان هو أبسط ما تعرضت له على يد الجماعة، فهناك مواقف أصعب منها كالتهديدات المتكررة وإطلاق الرصاص علينا وتكسير كاميرات التصوير، هم يخشون كل من يكشف كذبهم أمام الشعب، لكن كل محاولاتهم لإرهابي لم تنجح، ولم تجعلني أتوقف أو أتراجع بل زادتني إصرارًا على الاستمرار لكشفهم أمام الرأي العام، حتى أنهم حاولوا استقطابي من خلال محامٍ إخواني معروف عرض عليَّ وقتها تقديم برنامج على قناة "مصر 25" مقابل ترك عملي كمراسلة ميدانية والتوقف عن عرض أي معلومة عنهم على شاشة "القاهرة والناس" ولي زملاء في القناة يعرفون من هو ويعرفون تفاصيل هذا العرض، وقال لي: "ستكونين مذيعة في القناة ولك برنامجك الخاص بدلا من عملك كمراسلة والتعرض لمخاطر".كان ردي بالرفض طبعا وأبلغته أن الفاصل بيننا ظهور الحقيقة، وقد كان بنزول المواطنين لرفض حكمهم في ٣٠ يونيو، فهذه الجماعة إرهابية منذ نشأتها وكل ما كنت أراه في الكواليس كان يؤكد لي دائما أن استمرار هذه الجماعة في حكم البلاد خطر، وأنا لم أكن أسعى للشو الإعلامي بل كل ما كان يهمني هو توصيل الحقيقة للرأي العام، بالتالي كنت أتجاهل كل ذلك وأركز على عملي وتقديم رسالتي على أكمل وجه، ومن المستحيل أن أبيع بلدي من أجل أي شيء حتى لو كان طموحي كبيرا والطريق أمامي مليئا بالصعاب.خلال هذه الفترة التقيت بعدد كبير جدا من الساسة والشخصيات العامة والفنانين والمواطنين البسطاء، ولكن تظل لقاءاتي مع أهالي الشهداء ومع من تعرض أبناؤهم للاختفاء القسري وقتها هى الأكثر تأثيرا فيً سواء على المستوى الإنساني أو المهني، لن أنسى والدة محمد الشافعي وأخت محمد الجندي وأسرة جيكا ولا أهالي شهداء أبطالنا من الجيش والشرطة رحمة الله عليهم جميعا، ولن أنسى أيضًا رسالة التهديد التي جاءتني بعد اللقاءات المتوالية التى أجريتها مع أسرة الشهيد محمد الجندي عند مستشفى الهلال الأحمر التي كان محجوزا بها.اتهدي أحسن لك.فعلت كما فعلت مع كل محاولاتهم، تجاهلت وأكملت في طريقي؛ ولو كنت استشهدت وقتها كان فيه غيري من الزملاء هييجي ويكمل وهذا حق بلدنا علينا، لكن لو كنت خفت وانسحبت أنا وغيري بالتأكيد ما كانت حقيقة هذه الجماعة ستصل للرأي العام، وكان البلد سيسقط مثلما حدث في دولٍ مجاورة.في البداية كنت أبلغهم بذلك، وكان علمهم بشغفي وحبي لمهنتي منذ سن صغيرة يدفعهم لدعمي إلى أن استشهد الزميلان الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف، وهنا بدأ قلق الأهل يتزايد فكنت أضطر في كثيرٍ من الأحيان أن أُخفي على أمي إلى أين سأذهب في عملي حتى لا أثير قلقها، وكانت تفاجأ بي على الشاشة خلال تغطية أحداث خطيرة وتغضب وتعنفني جدا وتخاصمني، لكنني كنت مضطرة لذلك، فرغم أن القاهرة والناس كانت لا تدعم ظهور المراسل كثيرا على شاشتها كغيرها من القنوات في ذلك الوقت، ورغم أنني كنت دائما مُحاطة بالمخاطر إلا أنني كنت مُصرة على أداء واجبي تجاه بلدي وأهل بلدي لكشف هذه الجماعة المُدلسة حتى لو كلفني الأمر حياتي.الآن أجلس أنا وأمي ونتذكر هذه الأيام وتخبرني بأنها فخورة بإصراري على أداء واجبي تجاه بلدي، وستظل هذه الفترة من مشواري المهني مميزة جدًا بالنسبة لي لأنها مرتبطة بفترة هامة جدًا من عمر الوطن، فترة شَرُفت أنني ساهمت فيها في مواجهة من كانوا يحاولون طمس الهوية المصرية.عملي كمراسلة أخبار في السابق أفادني جدا في عملي كمذيعة أخبار، فمذيع الأخبار جندي مقاتل في ساحة مواجهة دائمة ضد الشائعات والأخبار الكاذبة ومطلوب منه دوام اليقظة والتركيز والدقة في المتابعة لكل الأحداث محليًا ودوليًا، خاصة في المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن وما يواجهه من حملات إعلامية شرسة، والعمل في الراديو له مذاق مختلف، لأن الراديو يعتمد على الصوت فقط، والأخبار مادة جفاء وهذا يتطلب مجهودا إضافيا من مذيع الأخبار في الإذاعة سواء بتلوين الصوت أو الأداء، علاوة على الإلمام التام بقواعد اللغة العربية لتوصيل الأخبار للجمهور بشكل سلس يمكنهم فهمه لأن هناك فرقا كبيرا جدا بين القراءة والتقديم الإخباري، وكذلك الأمر أثناء تقديم تغطية إخبارية لمختلف الأحداث.بالطبع، مازال الراديو موجودا ومؤثرًا، فمذيع الأخبار في الإذاعة يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة لأن الزحام المروري يزيد من إقبال الجمهور على متابعة الأخبار والتغطيات الإخبارية المسموعة، كما أن الراديو الآن يستخدم السوشيال ميديا للتواصل مع الجمهور، خاصةً في الأخبار.الإعلامي عمرو أديب استطاع بمراوغة شديدة الذكاء كشف كذب إعلام الإخوان الذي يتعمد دائما إثارة الفوضى داخل مصر، ولا أجد أي عوارٍ مهني فيما فعله، ومن يرى غير ذلك فالأولى أن يُحدثنا عن دور تلك الأفعى السامة المعروفة "بالجزيرة" التي تبث الفتن ليلًا ونهارًا لإثارة الفوضى في صفوف الشعوب العربية.هناك فرق كبير بين التطبيل وبين دعم بلدك في وقت الخطر، فعندما يصل الأمر إلى تهديد الأمن القومي للبلاد وجب على الجميع الاصطفاف والمواجهة بلا هوادة، فأنا أشعر بمنتهى الفخر عندما أقدم أخبارا أو تغطية إخبارية لها علاقة بالثأر لكرامة بلدي وحق شهدائنا الأبرار والقضاء على تابعين للجماعات الإرهابية.الإخوان جماعة كذب وتدليس من الدرجة الأولى، والسوشيال ميديا هى سرطان العصر وهم يستطيعون بقنواتهم المارقة وكتائبهم الإلكترونية استغلال السوشيال ميديا لإثارة الفتن بما يخدم أهدافهم، وهذا ما أثبتته الأيام الماضية بالحرب الشرسة التي أثاروها على "تويتر" من خلال عدد كبير جدا من حسابات مزيفة لإثارة مشاعر البسطاء، ولذلك مطلوب من كل الإعلاميين جهد أكبر لتوعية المواطنين في مواجهة أكاذيب الجماعة الإرهابية، كما أننا أصبحنا في أمس الحاجة إلى آلة إعلامية رقمية قادرة على المواجهة والرد، وأيضًا نافذة إعلامية إخبارية قادرة على التعبير عن مصر أمام العالم كله.أحب عملي في مجال الأخبار والتغطيات السياسية جدا، وأتمنى أن أقدم برنامجا يخدم الناس بجد ويمزج في فقراته بين السياسي والفني والثقافي والاجتماعي.هيكلة كان لابد منها لضبط الفوضى التي شهدتها الشاشات بعد ثورتين متتاليتين، ونأمل أن تنتهي على خير ويعود الإعلام المصري لسابق عهده الريادي، وأتمنى إتاحة المزيد من الفرص للإعلاميات المحجبات على شاشات الإعلام المصري خلال عملية الهيكلة الحالية.أحيي القيادة السياسية على فكرة مؤتمرات الشباب التي تتم حاليا، فهى نافذة تواصل هامة جاءت في وقت هام بين القيادة السياسية والشباب، وأشكر الشباب القائمين على التنظيم لخروجها بهذا الشكل المشرف.أتمنى إجراء حوار عن العائلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته.