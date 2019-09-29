تطوير العشوائيات: إقناع السكان بالخروج من أماكنهم أبرز مشاكلنا.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تطوير العشوائيات جاء بدعم من القيادة السياسية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016، بإعطائه تكليفا للصندوق للقضاء على العشوائيات غير الآمنة في الدولة.



وأشار المهندس خالد صديق، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الأحد، إلى أنه منذ عام 2016 تم وضع خطة والعمل عليها من خلال معرفة إستراتيجيات الحلول، ومعرفة ما مشاكل المنطقة لحلها، وغيرها.



وأكد أن مصر تشهد حاليًا مرحلة جني الثمار، حيث تم الانتهاء من 195 منطقة بـ 105 آلاف وحدة، لافتا إلى أنه تم نقل 105 آلاف أسرة، وتم حل مشاكلهم.



وأردف أنه من أصعب الأشياء التي واجهت الصندوق هو إقناع سكان العشوائيات الخروج من أماكنهم للبناء عليها مرة أخرى، إضافة إلى أنهم بعد أن خرجوا من أماكنهم البعض كان يبث إشاعات بين سكان المنطقة، وتكون شائعات ليس لها أساس من الصحة.