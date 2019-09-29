حكم دفن الأموات فوق بعضهم دون حاجز.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله – تعالى- في مَعرِض الِامتِنان: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ ۞ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»، ( سورة المرسلات: الآيات 25-26).





وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفن الأموات فوق بعضهم دون حاجز؟»، أن الإسلام حث على تكريم الميت، وأَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.





وأضافت أنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة؛ يجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد.



