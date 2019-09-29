بث مباشر.. مباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق نابولي نظيره بريشيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.



موعد مباراة نابولي وبريشيا والقناة الناقلة:



وتقام مباراة نابولي وبريشيا في تمام الثانية عشر والنصف ظهرا، وتذع عبر قناة بي إن سبورت 4.



نابولي ضد بريشيا:



ويسعى نابولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يطمح بريشيا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.



ترتيب نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي:



ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بريشيا في المركز العاشر بـ 6 نقاط.



مباريات آخرى في الدوري الإيطالي:



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، لاتسيو مع جنوى، ولتشي مع روما، وأدونيزي مع بولونيا، وكاليا مع فيرونا، وميلان مع فيورنتينا.



بث مباشر لمباراة نابولي وبريشيا في الدوري الإيطالي:





